PERSPEKTIVĂ​ Miercuri, 06 Aprilie 2022, 09:34

Eugen Istodor • HotNews.ro

Survivor România și Elena Chiriac nu-s în Războiul din Ucraina. Laura Giurcanu a ieșit din Survivor și nu va pleca în Războiul din Ucraina. Emil Rengle și Cătălin Zmărăndescu nu-s în Războiul din Ucraina. Ah, dar nici Lavinia Pîrva și decolteul ei generos nu-s în Războiul din Ucraina. Veți spune ce-s ăștia? Trenduri Google, căutările poporului. Niște superficiali? Nu. Uite, familia Geoană. Nu-i în Războiul din Ucraina nici ea. Secretarul NATO este cu tot cu poze în tabloid, cu tot neamul lui. Despre ce e articolul ăsta? Trendurile Google? Nu. Despre Desprinderea noastră de Ucraina. Ne întoarcem la obișnuitul survivor de România.

Mircea Geoană spune că cea mai bună decizie din istoria României este aderarea la NATO Foto: Digi24.ro

Survivor România și Măcelăria de la Bucha

Elena Chiriac, Emil Rengle și Cătălin Zmărăndescu. Pîrva, chiar însuși Mircea Geoană sunt câteva exemple, la întâmplare luate, care vorbesc de natura umană. Să nu amintim de Rareș Bogdan, PNL, Florin Cîțu. De Nicolae Ciucă și urmărirea Emiliei Șercan. Exemple din monden și politică. Exemple însă care reproduc căderea din rang a Războiului. Pentru vedete și public, pentru aceștia războiul din Ucraina e în surdină. Hai un pic să generalizăm, de ce nu, după declararea Pandemiei oficial încheiate, am crezut că am scăpat de Rău. Apoi, peste natura noastră umană, a venit Războiul. Și vreo 2 săptămâni am trăit cu panica, cu asaltul sălbatic pe resurse: ulei, valută, benzină. Acum războiul e pus în surdină. Cât a durat frica în România? Cam două săptămâni. Când a trecut în surdină războiul din Ucraina? Taman când au apărut măcelăriile de la Bucha, ororile făcute de soldații ruși în Ucraina.

Social media: ne-am obișnuit cu războiul și-l trădăm

Normal, viața merge înainte. Dar ea, sărmana, ne prinde mereu nepregătiți. Trebuie să stăm cu ochii ațintiți spre Ucraina mereu-mereu, 24 din 24? Nu, bineînțeles. Analiștii în dezvoltare personală deja ne-nvață că trebuie să alternăm RĂUL infinit cu bucățele de zahăr. Ca să nu facem burnOUT. Social Media și ea reproduce dur, fără încetare, această desprindere. Tik-Tokul nu mai are demult de-a face cu Războiul. Nu mai gamifichează Ucraina. Instagramul, în ediția lui de ieri, s-a întors la obsesia corpului. Ce uleiuri ne slăbesc. Chinoa sau urzica? Or, din nefericire, ne întrebăm: Ce am înțeles noi din ce ni se întâmplă? M-am săturat bă de răuuuu! S-a desprins de Război chiar și Insta? Tik Tokul? Ce bine! Gata, ne-am prins și cu chestia asta cum e. Deci, Ucraina e acolo, Moscova e dincolo. Și totul a-nghețat, e un război între ei. Ba, chiar Zelinski e prea produs de PR, iar Putin împăiatul nu mai are drept la replică. Cam așa gândim. Ne-am obișnuim cu războiul și-l trădăm pe zi ce trece. De ce? Să nu ne mai bâzâie atâta ca musca.

Ucraina nu mai face rating. Nămolul emoțiilor

De trei-patru ani trâim în Emoție. Morți, stat în casă, compresii sentimentale de garsonieră. Din COVID n-am ieșit ca călugării înțelepți, ci în niște lupte fraticide întețite de Klaus Iohannis și obsesia lui Cîțu. Războiul a venit peste noi și nu l-am înțeles. Starea noastră de confuzie, nevoia de a ieși din rău, fac cel mai mare RĂU. Ignoră deliberat realitatea, lasă, acum, pe pauză tragedia din Ucraina. Să te mulțumești doar cu emoțiile începutului de Război, cu fluxul imigrantilor, cu voluntariatul unora, e prea puțin. E doar emoție și Războiul nostru rămâne, ca tancurile rusești, în nămolul emoțiilor.

Românii au cam terminat cu Războiul. Zice Google Trends

Până pică o bombă la București, Geoană și neamul lui pozează în Click. Laura Giurcanu a fost dată afară din Survivor, care vrea e liber să intre în locul ei în Survivor România. Ca s-o distrugem pe Elena Chiriac. WTF is Elena Chiriac? Trend Google. Adică, căutările noastre din această dimineață. Prima dimineață fără Război la București.

Trăim din trenduri, în trenduri. Și din emoții, emoticoane. E normal ca atât de repede să terminăm războiul. Să ne regăsim Pacea la București și-n România.