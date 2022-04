Perspektivă Marți, 05 Aprilie 2022, 07:48

​Emilia Șercan și Nicolae Ciucă. Șercan, jurnalistă și profesoară. Ciucă, militar de carieră și Prim-ministru. Șercan, spirit liber și dedicat idealurilor proprii. Ciucă, spirit cazon și dedicat ordinelor celorlalți. Doctoratul pentru Șercan, cercetare, pasiune, etică. Doctoratul pentru Ciucă, moft, trend, salariu. În timp de război în Ucraina, Sistemul lui Ciucă se ocupă de Kompromatul Emiliei Șercan.Emilia Șercan și Nicolae Ciucă.

Emilia Șercan și Nicolae Ciucă. În plină ascensiune politică vine o Șercan și-i strică imaginea unui Ciucă. E doar imaginea? Păi, Ciucă e băiatul de mingi a lui Klaus Iohannis care a zis că execută orice plagiator. Deci, nu e imagine doar. E lovitură la principii, la “castelul de nisip” construit de intransigentul Iohannis.

Emilia Șercan și Nicolae Ciucă. Etică, morală

Ciucă știe bine de unde-i vine răzbunarea. Ca lipsit de obraz ce este a pus mâna și a dat copy-paste. Deci, vorbim de caracter aici. Cum a dat copy paste o viață ordinelor primite, hop, a luat-o pe arătură și cu propria lucrare. A crezut că merge și așa. Un soi de inconștiență, că era apărat de Sistem, de lumea bună.

Emilia Șercan și Nicolae Ciucă. Să fii în rândul lumii bune, ca oaia

Strategia militară și politică sunt lucruri mari. Ele pornesc de la om. Omul Ciucă nu este decât produsul unui sistem cazon. Ordine, adică. Și libertate cât să tragi cu urechea că se poartă doctoratul. Cu cine? Unde? Printre prieteni. Așa a ieșit măreața operă “Dimensiunea angajării Armatei României în operații întrunite multinaționale”.

Emilia Șercan și Nicolae Ciucă. Nimeni ca mine

Emilia Șercan n-are sistemul de partea ei. PressOne și încă câteva voci, prea puține care să urle. Nicolae Ciucă e ca nimeni altul. Are Sistemul de partea lui. Îl are pe Iohannis, uite are PNL-ul acum că va deveni Președinte. Are Ministerul de Interne că uite e Prim-Ministru. Dar mai are ceva: lașitatea polițiștilor, șmecheriile de kompromat ale băieților de la IT. Și atunci, normal, polițista care anchetează scapă informații, se dă o comandă de poze cu Șercan în poziții sexy, se găsește. Se pun poze pe site-uri porno, se poate. Lașitatea are la îndemână sistemul IT. Ciucă, nimeni nu e ca tine!

Emilia Șercan și Nicolae Ciucă. Șercan “in love” și Ciuca Bătăilor

Șercan “in love”. Adevărul este că arată foarte bine Emilia și-n poze vechi și-n poze noi. Orice ar face sistemul tot bine iese Emilia Șercan. Recunosc că puteam trăi și fără pozele vechi în care era îndrăgostită. Prefer o Șercan "in love" pentru cercetare. O Șercan curajoasă în lupta cu plagiatorii. Nicolae Ciucă? arată și-n ipostaze vechi de militar și-n ipostaze de balaur de acum, ca un Ciucă. Un om din cazarma lui. Curajul lui e de cazarmă. Întâi, zice că nu e de competența Comisiei de Plagiat lucrarea lui. Da, o fi mare filosofie! Ori, aici, lui Ciucă îi e frică de o “a doua opinie”. Apoi, Nicolae Ciuca bătăilor se ascunde în spatele Sistemului opresiv. Băiat de Sistem, se ascunde în spatele băieților. Ieși, nea Ciucă și anchetează-ți singur cazul. Dă de pământ că ăia care o șmecheresc pe Șercan. Dă de pământ cu tine, și zi-ne: nu știu domle unde mi-a fost capul.

Hai mă, Ciucă! Hai! Fii tu, cu caracterul tău, cu onoarea ta.

Ai fost ministru, ești prim-ministru. Mă, Ciucă, doar nu vrei PREȘEDINTE? Nu uita.

Apropo, Șercan va fi pe viață Emilia Șercan și tu mereu Nicolae Ciucă. Un general care a copiat pe timp de pace și-n timp de război vrea să-și compromită dușmanul.