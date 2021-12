Shopping Crăciun în Hypermarket. Am luat de toate și totuși îmi lipsește ceva

Piața și Crăciunul

Shopping Crăciun în Hypermarket. Limită de bani? N-am mulți bani, dar nici nu stau să-i număr. Deci, nu mă opresc banii. Limită în creier? Ieșit din starea asta de vegetală pandemică rad tot, îmi place tot. Deci, după ce-am fost cârtiță pandemică, ochii deschiși spre lumina mall-ului, hypermarketului îmi sunt fermecați. Nu mă pot abține să nu mă împărtășesc din toate și tot. Din ce văd, din ce simt. Am luat praf de copt să fac tort de mere, deși luasem 3 cozonaci deja. Mi-am luat căciuliță, deși mai am 23 acasă. Deci, bani n-am dar îi dau pe toți. Deci, creierul mi-e sugativă de Sărbătoare. Vreau să mănânc deși se vede treaba că am trecut la îmbuibare. Car 6 pungi uriașe de rafie după mine. Din hypermarket la mașină. Din mașină pe scările blocului fără lift.Cartofi 2 kile, ceapă 2 kile, orez, carne tocată, varză murată, caltaboș, lebăr, cap de piept afumat, șunculiță, mărar, pătrunjel, piftie, salamuri, brănză mucegai, telemea, cașcaval cu găuri, avocado, portocale, mandarine, mere, pere, lămâi, țelină, morcovi, hrean, ardei iute, făină, mălai, mango, cocos, ananas, agriș, cătină albă, castane, nuci, kaky, papaya, măsline, smochine, zarzăre, dude. Sparanghel, mititei, mușchi de porc, sfeclă, conopidă, gulie, pepene galben. Dovleac, spanac, porumb.Am înebunit, fraților. Cadouri. Am luat. Pijamale, chiloți, față de masă.Ce mă fac? De la pandemie. N-am mai ieșit la shopping așa.Plus psihoza sărbătorilor. Toți cumpără, ce eu sunt mai sărac, mai prost?Este clar că nu voi respecta nimic de Crăciun. Nici dietă, nici mâncare rațională. VOI FACE risipă alimentară. Voi arunca la tomberon cu tona. Cu toba. Voi fi condamnat la iad pe lumea viitoare. Ce-i cu mine? Voi știți?Încă din hypermarket am simțit ceva. Era nelămurit, nenumit. Luasem de toate. Voi n-ați trăit același sentiment? Am luat de toate și totuși îmi lipsea ceva. Am luat de toate și totuși îmi lipsește ceva. Ce? Habar n-am. Dar voi sunteți în stare să Ghiciți? Shopping Crăciun în Hypermarket.