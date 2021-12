And Just Like That... Și uite așa… HBO GO. Carrie, Charlotte și Miranda despre bătrânețe și moarte

Piața serialelor

“And Just Like That…” “Și uite așa…” HBO GO. Prima privire țintește fețele și picioarele lui Carrie, Charlotte și Miranda. M-am uitat la riduri, la păr, la buze, la picioare. M-am uitat cu nesimțire. Păi, ele cum au tupeu să facă o continuare? Și tocmai de aceea Carrie, Charlotte și Miranda mi-au răspuns. Vorbesc în primul episod despre bătrânețe de mori, de-ți vine să renunți la film.Ba, într-una din scenele de început, Carrie e gata să plece de la masă, Charlotte deschizând vorba despre “părul alb” - le șade bine sau nu?Dar, Sarah Jessica Parker, că despre ea vorbim, își joacă bine rolul. Oricât de “cal” ar arăta, tăcerile îi prind bine. Tragedia prin care trece este ținută în frâu. Așa că-i “cal”, “vrăjitoare” din unele unghiuri de filmare, dar "arătarea" e atenuată de un rol pe care-l joacă firesc.Nu-s motive încă de îngrijorare. Așa că armonia asta se distinge și pe chipul ei. Ici colo niște riduri? Poate, dar nu se vâd. Are un chip mai șifonat, dar e de când o cunosc în "Totul despre sex". Acum se potrivește cu preocuparea sa pentru cele 2 fete de crescut. E un pic închipuită Charlotta în serialul ăsta, confundând suportul emoțional al prietenei sale cu propriul confort. Dar, repet, Charlotta nu are nimic supărător.Își lasă părul grizonat. Are riduri. Merge cam șchiop. Nu-i nimic. Miranda e a mea și nu am ce-i zice. Se pune pe băut și asta-i dă o furie de nedescris mereu. Nu se stăpânește și nu stăpânește limitele relațiilor pe care le are. Ba, spre finalul episodului al treilea, se dedă unui act ce-o aruncă-n aventură. Curioasă cum este, o să vedeți voi în ce lume trece.Deci, o continuare la Totul despre sex este cea mai bună alegere în And Just like that...Cu atât mai mult cu cât ele vorbesc tot timpul despre vârstă și problemele vârstei. Asta înseamnă asumarea vârstei, asta-nseamnă „And Just Like That…”. Și uite așa trec anii, și uite așa ni-i asumăm, Și uite așa nu mințim pe nimeni, și uite așa e de văzut filmul.Bărbații filmului? Sunt anihilați. Nu-mi prea pasă mie, mie îmi place feminitatea. Dar e clar că bărbăția se îngroapă. Big este îngropat, iar ceilalți doi parteneri sunt surzi, fie că n-aud de-a binelea, fie că-s preocupați de căsnicie. Asta este, nu mă deranjează, doar că iese-n evidență acest dezechilibru al filmului.Mare vedetă de podcast-uri și stand up comedy-uri. E Tinerețea, fetelor. Spune lucrurilor pe nume, masturbarea poate fi făcută oriunde, locvacitatea este semn de deschidere, tăcerea-pudoarea sunt semne al învechirii.Che Diaz o văd ca o oglindă a lui Carrie din Totul despre sex. Om de media, Carrie ne povestea dificultățile vârstei, în "Totul despre sex". Acum această misiune e preluată de Che Diaz, om al noilor tehnologii și ideologii.Cine are mari pretenții să uite de ele. Serialul, repet, funcționează. Ce să spun? E chestie de gust.Să nu uităm vin Sărbătorile. Să lăsăm chiorâșurile, acrelile, veninurile un pic. Mie îmi place că serialul-i șampanizat cât trebuie. E de petrecut viața de Sărbători cu el. Carrie, Charlotte și Miranda spun bine Totul despre 50 de ani în And Just Like That... Și uite așa… HBO GO.