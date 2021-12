Universitatea din Bucureşti a cumpărat clădirea Facultăţii de Limbi Străine, cu peste 6 milioane de euro. Cea mai iubită tranzacție a anului

Cea mai dragă tranzacție a anului 2021. Universitatea din Bucureşti a cumpărat, cu 6,45 milioane de euro, imobilul care găzduieşte Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.Da, da, vă gândiți la bani cu nerușinare, cu indiferență. Dar voi nu știți ce-nseamnă această tranzacție. Habar nu aveți. Eu sunt legat de clădirea din Pitar Moș cu toate examenele mele la limba rusă. Mamă, ce profesori. Cum mă perpeleau, cum nu știam nimic, dar nimic.Cum înebuneam de plăcere la cursurile despre Dostoievski, Tolstoi, cum mă plictiseam la gramatică. Cum visam să-nvăț indiană, japoneză. Cum habar n-aveam că nu voi învăța vreodată indiană, japoneză.Cum băiat de Dristor și-nvățat cu linii mele de mahala, mă întâlneam pe holuri cu străini de tot felul, cu fețe chineze, britanice, japoneze, indienești, cehe. Nemți. Pe holurile din Pitar Moș am regăsit diversitatea globală. Visam că umblu prin toată lumea. Călătoream, citind vieți, citind fețele celor pe care-i întâlneam pe holurile din Pitar Moș.Ce mișto era la biblioteca din Pitar Moș. Țin minte că nu găseam nicio carte din ce-mi trebuia, dar găseam cărți fabuloase. Era Borges. Eu așa numeam biblioteca din Pitar Moș.Ce să spun de îndrăgostit! Ce fete erau în Pitar Moș... ce tocilare, ce ochelariste, ce principiale, ce, ce, ce vreți? Eram om. Sunt și eu om.Am visat mereu că voi fi la engleză, unde catedra era una cu nasul pe sus și în același timp erai în relație de spirit cu Shakespeare și cu filme interzise și superbe. THE ROOM WITH THE VIEW - e nu doar un film, el m-a învățat perspectivele.Nu eram la engleză, dar mi-era frică de Cornilescu. Uite-o pe Micky Irimia! Băi, Bogdan Ștefănescu... Mi-e frică și acum de Pussy Cornilescu cu arborii ei cu tot. Privesc și astăzi la Irimia, la Ștefănescu cu ochii studentului. Și mi-e bine și cu frica și cu rămânerea asta în urmă.Ce frig am tras pe holuri! Dar cum mă mai încălzeau cărțile citite în grabă, silibisindu-le. Cărțile grele de rusă. Am rămas cu rușinea și astăzi a celor învățate prost și neînvățate. Nu-s astea călătoriile spirituale cele adevărate.Mi-era teamă să cobor în subsolul din Pitar Moș pe partea cealaltă, nu pe la Bibliotecă. Mi se părea mitologie să ies în curtea interioară.Ce-am mai căzut pe scări fugind de la și la cursuri. Ce m-am mai ascuns să nu mă duc la cursuri. Și, da, ce stil aveau profesorii. Citeam cărți, citeam nopți nedormite pe chipul lor - și așa vroiam să arăt și eu.Universitatea București nu a cumpărat doar Pitar Moș-ul, ci uite a adus tihnă în toată această mitologie, animație. Pentru că glasurile, forfota, nebuniile, desnădejdile a zeci de generații se aud fericite în această tranzacție comercială. Universitatea din Bucureşti a cumpărat, cu 6,45 milioane de euro, imobilul care găzduieşte Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Este cea mai iubită tranzacție a anului 2021.