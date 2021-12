Mircia Dumitrescu: Să nu te înșeli pe tine însuți ca și cum ai fi altul

Mircia Dumitrescu. În cea mai glorioasă expoziție a anului, „Perspective”, ține până pe 30 ianuarie la MNAR, ai ocazia să îți schimbi viața „îmbătându-te” cu lucrările celui pe care îl putem considera avatarul lui Mihai Eminescu și Nichita Stănescu. Ești plictisit, nu ești interesat de artă, cu atât mai puțin de cea modernă, ți-e frig, ți-e rău, ți-e foame... aici e punctul de inflexiune. Ca în filmele SF, Poarta. Mircia Dumitrescu este gravor, sculptor, pictor, grafician-ilustrator, tapiser... un artist imens. A împlinit 80 de ani. Ce trebuie să știi?

Mircia Dumitrescu este cel care a inițiat și condus lucrările pentru tipărirea tuturor manuscriselor eminesciene.

Ce înseamnă asta? Manuscrisele originale nu mai pot fi atinse în niciun fel pentru că se distrug, ele sînt deja puse în conservare, dar oricine dorește să-l studieze pe Eminescu după facsimile o poate face. Biblioteca Academiei Române. Bine, dacă mă întrebau pe mine aș fi făcut și pentru comercializare, câteva zeci, 100 de bucăți. Un obiect de artă dublu. Povestea realizării lor, în sine, este o epopee, în care ni se dezvăluie cine ce treabă are cu cultura, patriotismul etc. De unde am fi putut deduce și ce se va întâmpla, astăzi, cu manuscrisele lui Eliade, Enescu și alții. Chiar și în zona culturală, mafia are fațete complexe. Mircia Dumitrescu și-a împlinit un vis care părea inaccesibil, cel puțin într-o țară în care totul e de vânzare. Dar nu aceste manuscrise sînt subiectul expoziției de față. Prima expoziție în România a avut-o în 1973, următoarea peste 35 de ani, în 2008. Devine profesor la Academie, de-abia, în 1990. Din 2006 ajunge Membru al Uniunii Gravorilor și Litografilor Maghiari. Sincer, nici nu știu dacă la noi există așa ceva. Nu că Master Mircia ar fi ultimul dintre mohicani, dar presupun de vreme ce n-a fost inclus în ea. De altfel, ungurii sînt foarte dotați, tot la ei există și unul dintre cei mai destoinici rari producători de hârtie artizanală, sau manuală, de unde se aprovizionează și maestrul. De ce manuală, vă explică dumnealui cum e cu bazele, acizii care „mănâncă” hârtia industrială. Deci, dacă n-a expus, ce-a făcut în tot acest timp? A gravat, a sculptat, a pictat, a ilustrat, și, cel mai important a respirat același aer cu Nichita. Iar acum putem și noi să ne alimentăm din acele butelii cu aer Nichitian.