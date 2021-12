Trenduri vestimentare. Psihoză, confuzie și amnezie. ​Defilarea în trening/halat și-n papuci la Mall și la Mega, la restaurant și la party

PERSPEKTIVA

Și confuzia este clară. În loc să umblăm în haine de stradă, umblăm în haine de casă. Treningul oricât de trening este, este o vestimentație de interior. Eventual ieși de la Sală și te urci în mașină și te duci acasă și te schimbi. Dar să vezi purtarea treningului lungă durată - rar. Uite că treningul intră în desuet. E folosit pe stradă, la mall, până la Mega, chiar și la serviciu, am văzut. Purtătorii de trening peste tot nu mai fac distincția altfel așa de frecventă până acum zece-cinsprezece ani între vestimentația de interior/casă, sport și cea de stradă/de exterior.Nu se îmbracă, ci “pun ceva pe ei”, cum se spune. “ A te îmbrăca” înseamnă un proces îndelung de dichisire. Ori machiajul, dacă este, este aplicat direct pe această costumație simplă de casă. Nu știu cum dorm îmbrăcați acești purtători de pijamale/halate pe stradă. Habar n-am. Dar este clar că avem de-a face cu un continuum. Ce se poartă în casă este bun și afară. Și merg mai departe cu observația și văd papucii. Cu papucii mergi la mare sau în casă.Tot trening, tot papuci, tot halat. Eventual a apărut halatul cu blăniță artificială/geacă scurtă-n talie care arată-n continuare viziunea spre pijama, trening sau orice accesoriu indoor. Defilarea continuă. Psihoză. Observația m-ajută să-nțeleg faptul că indoor-ul bate outdoor-ul indiferent de anotimp. Drumurile în mintea celor în discuție fiind scurte/dintr-o clădire în alta sau din mașină la mall. Dece ar avea nevoie de apărători contra anotimpului? Nu au. Hai să bag un ciorăpel în papucel? Hai. Că e friguț afară. Plus, dacă merg mai mult, până la o șaorma, e cald în mașină, e cald la mall. Generalizarea vestimentației indoor o văd și ca un efect al pandemiei. Unde șederea îndelungă în casă a alternat cu scurte incursiuni afară. Outdoor-ul a fost halit psihic. Nu există în mintea celorlalți, decât ca durată determinată, fără întâlniri fundamentale, fără surprize determinante. Și oricum dacă ești în trening, în halat, în furou ce dacă? Și vecinul este la fel. Psihoză iar.Te trezești gol/în pijama. Te speli, bei cafeaua - aveai un ritual al capodului poate, că apăreai în fața copiilor. Apoi, urma tabietul îmbrăcării pentru drumurile exterioare. Ori ăsta nu mai există. Am comprimat un ritual. Un ritual care nu mai e necesar. Se lucrează de acasă mult. Copiii stau online, în cele mai multe cazuri. Deci, dece să-mi pun cămașă, taior/fustă/ sacou/cămașă/pulovăr/costum? Nu-i nevoie. Ies cum stau la cafea că tot mă-ntorc acasă.Moda costă. Sunt modele care mai de care. Se cheltuie și-n moda asta a confuziei, pandemică. Bagi banu’, ce poți să faci? Stai în pijama și dai la scroll. stai în pijama și papuci și cauți altă pijama și alți papuci. Infinitul de modele e pe net. Curierul ți-aduce moda.Mișto e că, privind în oglindă, curierii au devenit cu mult mai îmbrăcați ca noi. Stai, nu cumva devin prea îmbrăcați și demodați? Problema lor este că dacă ar veni în halat și papuci, i-am considera niște violatori, hărțuitori.Care este TOP-ul.Eh, aici revin la vorba maică-mi, porcoasă. Ea vedea în trening, pijama, halat exact ceea ce era la vremea ei: un acoperământ tranzitoriu, unul exclusiv pentru casă. În casă stai în pl și pzd goală dacă vrei, adică fără chiloți sub trening, halat. Maică-mea este depășită iată.Păi, chiar asta. Halat papuci, trening papuci sau teniși. Ca orice modă, fiecare e de capul lui. Te poți distinge luând și aici papuci cu brizbrizuri, scumpi. Să nu uităm celebrii papuci cu pufuleț roz/negru, pe vârf, adorabili, nu? Repet, ai modele scumpe, ieftine, ai clone de tot felul. Poți simula orice ținută vrei. Poți fi elegant în halat și papuci. Culmea, investind puțin.Păi, maică-mea iar e depășită. Cine face gustul? Dacă le place “la fete/băieți” cum se simt în halat și papuci nu ai voie să te pronunți tu un terț despre moda, gustul lor. Așa că dacă un grup de papucărese și treningoși zic că-s ok, ok le rămâne numele. nu vreau să hărțuiesc pe nimeni cu gusturile mele.Adevărul este că dacă mie mi-e bine în pantofi, blugi și cămașă, de ce să nu-i las în pace. În halat, trening, papucei cu pampon roz din fulgi de struț. Sunt tendințe vestimentare. Trec, adică. .