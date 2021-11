Gigi Becali - s-a dus dracului? Edi Iordănescu - pâinea lui Dumnezeu!

Edi Iordănescu, antrenorul FCSB, antrenează echipa. Echipa FCSB are rezultate foarte bune. Gigi Becali reacționează: nu-mi place cum joacă echipa! Mie nu-mi place! Bine, dar Edi abia a preluat de câteva luni echipa. Nu, nu-mi place! Bine, dar tu Becali nu ai cum să te bagi în echipă, ai semnat contract. Nu, nu-mi place mie și gata, n-am voie să găvăresc? Băi, taci din gură, omul Edi are nervii lui. Băi, n-auzi? Sunt patron și nu-mi place! Și atunci Edi, ce spune? Du-te cu echipa ta cu tot. Cum, bă, să mă duc cu echipa! Antrenează, sclavule, am bani, îți dau, antrenează. Nu, sictir, Jiji, cu Puterea ta, cu Banii tăi. Mori cu Puterea ta, cu Banii tăi. Uite, nu ești decât un dictator prost. O deșertăciune. Un nimeni cu bani. Un om fără cap. O fantomă cu gura mare. De ce? Pentru că eu plec. Eu, Edi, spun Pa! Și lumea o să-nțeleagă ce om ești. Că ești imposibil. Mie gestul lui Edi Iordănescu mi s-a părut rar. Bă, tu, da, tu, cu gura mare, sclavul banului, ai putea face așa ceva?

Și Edi a uimit lumea. L-a uimit pe Jiji, te-a uimit pe tine - sclav al banului. Și a restabilit un pic din relația omului cu Dumnezeu. A amintit de contractul nostru cu Binele. Bă, tu, sclav al banului, ai auzit de bine, de Dumnezeu? Mai ai vreun Dumnezeu?

Multumesc Edi! Prin tine Dumnezeu ne-a arătat că există. Și e mișto Dumnezeu. Are mușchi. Are, bă, chiar și co.





Acest text este scris după mintea lui Gigi Becali. El o dă cu dracul și Dumnezeu.

Cine dorește să știe mai multe despre existența lui Dumnezeu să se adreseze specialiștilor.





