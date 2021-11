Pantofii mei. Prăbușirea pe linia de tramvai și alte aventuri șoc. Iubirea mea de bunic și educația financiară de sărac

PIAȚA și pantofii

Mi-au căzut cu tronc. I-am văzut la magazin. Dar n-aveam bani. Am așteptat salariu și i-am făcut ai mei. Câteva luni mi-am pus târlicii mei, tenișii, era vară, dar toamna mi-a amintit de orbirea mea, de pantofii mei. I-am încălțat. Eram ca un cocoș, ca un domn. Mândru nevoie mare. A durat 2-3 ore cocoșeala. Am căzut de nu m-am văzut pe linia de tramvai. Nu am ridicat piciorul destul și vârful mi s-a lovit de șină și lat am fost. Nu trecea tramvaiul 5, iar o mașină a oprit la 2 centimetri de mine. M-am adunat năuc. Am mers pe străduțe cu rușine. Mi-am spus: ridică, bă, piciorul, mergi ca omul, nu ca cocoșul! Și ziua a șters răul, indignarea din mine. Iar i-am luat peste 2 zile și tot așa, cocoșește mergând, m-am lovit de o bordură și pantofii și-au desprins talpa.Parcă-s vii pantofii, mă plimbă ei, mă accidentează. Am blestemat mersul meu cocoșesc, dar mai ales bordurile, drumurile Bucureștiului. Dalele idioate care-s puse - desfundate pe la Unirii și Universitate. Am rămas fără talpă. Durere. După 2 luni mi-a trecut furia și i-am dus la cizmar. Cizmarul mi-a zis că mi-i face. 200 lei. Deci, pantofii mei deja costau 500 lei. Și-i purtasem 5 zile efectiv. Am dat banii, m-am întors în stradă. Iar i-am lovit în vârf, iar s-au tocit, iar i-am făcut să arate de săraci. Iar i-am dat la cismar. Iar 200 ron. M-am psihanalizat deja. Dece fac eu asta? Deci, 700 lei dați pe pantofi pe care i-am purtat, cât?, 7-8 zile în total. Mi-am amintit orbirea cumpărării. Îndrăgostirea de piele, de talpa de talpă, de bunicul meu care își ținea zece ani pantofii și sămbăta și-i îngrijea cu cârpe, cu cremă, cu perii moi.M-a lovit cocoșeala. Să fiu domn. Mă îndrăgostisem de mine în pantofii ăia. Și așa am mai dat o sută. Deci, 800 ron. Doar pentru că îmi trăiesc viața, necazurile, fericirile, cocoșelile. Nu mă îndur să-i arunc și se uită la mine, și mă cheamă să-i călătoresc. De câte ori ascult de glasul lor, de tot atâtea ori cad, mă împiedic și investesc. E aici o lecție de economie. Investiția demult depășește necesitatea, nevoia. Ce mă fac? Ce să fac? Ieri, zi fără noroi iar i-am luat la cocoșeală și, bineînțeles, iar m-am împiedicat într-o groapă și am luat în vârf și o bordură. Acum dreptul iar e bond în vârf, iar stângul are desprinsă talpa în vârf. În talpa desprinsă are un fir de iarbă. Verde. Ce mă fac? Sunt iar bun de plată: 200 lei, clar. Asta-nseamnă 1000.Să-i ia naibii de primari care nu fac drumuri drepte. Al dracului cizmar, n-are pic de poezie. Mare bleg sunt! Deci, nu mă îndur să-mi iau o pereche nouă. De ce? Mi se pare scumpă, dar să dau cu țârâita mi se pare ideal.