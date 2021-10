Klaus Iohannis și Florin Cîțu. Gemenii "Lache și Mache" loviți de COVID politic

​Klaus Iohannis și Florin Cîțu. Am crezut, recunosc, că or avea vreun plan secret. N-au. Și este bine că PSD, USR nu pun botul la vreun plan “deghizat” de Ciucă în bune intenții. Și e mișto că nici Dumnezeu nu are de unde să le dea minte gemenilor: Klaus Iohannis și Florin Cîțu. De ce? Pentru că cei doi știu să facă bine doar un singur lucru: să urască. Ori Dumnezeu în domeniul ăsta nu se bagă. Unii rămân fără miros și gust, Klaus Iohannis și Florin Cîțu au pierdut flerul și discernământul politic. Așa, în plin COVID 19, gemenii au dezvoltat ramura românească și necunoscută de specialiști, a COVID-ului politic. Și suferă singuri și, of, nimeni nu-i înțelege. Klaus Iohannis și Florin Cîțu. Lache și Mache. Faraonul și Superman.

Klaus Iohannis și Florin Cîțu. Gemeni. Niște moftangii, ca ai lui Ion Luca Caragiale. Sunt ca "Lache și Mache". Caragiale le zice cam așa:



"Multe și mărunte s-au vorbit despre inseparabilii Orest și Pilad din anticitate, însă, cu drept cuvânt, vremurile de acum se vor mândri cu povestirea istoriei lui Lache și Mache, căci în adevăr acești doi oameni nu pot avea decât una și aceeași istorie: ei vor da exemplu veacurilor viitoare despre puterea prieteșugului. Cine a cunoscut pe unul a cunoscut și pe celălalt, fiindcă amândoi mai aproape trăiesc, mai aproape dorm, decât chiar frații cei lipiți din Siam. Cine zice Lache zice Mache și viceversa. (...)

"Ei știu de toate câte nimic, așa sunt adevărații enciclopediști. Lache este înalt la închipuire, Mache e adânc. Așa dânșii iau parte cu mult succes la toate discuțiile ce se ivesc la cafeneaua lor obișnuită: poezie, viitorul industriei, neajunsurile sistemei constituționale, progresele electricității, microbii, Wagner, Darwin, Panama, Julie la Belle, spiritism, fachirism, l’Exilée ș.cl., ș.cl."



Nu recunoaștem portretul lui Iohannis cu geamănul său Cîțu?

Gemenii noștri le știu ei pe toate dar în fapt sunt analfabeți politic. Și ajung, de asta, repede la ură. Li se pune pata pe ceva, vezi elevii indisciplinați de la USR. Clar, nu le ies cele 2-3 combinații gândite? Hop n-au alt refugiu decât ura. Aleg emoțiile-sentimentele extreme. Că-i COVID, că suntem cu toții copleșiți de emoții -sentimente extreme. Ei de ce n-ar fi? Nu-s mai protejați decât noi, populimea.



"Lache și Mache" în ale urii publice, își reduc drastic opțiunile

Copleșiți de emoții, sunt schimbători. Nedumeriți. Cum nu ne ies combinațiile? Klaus Iohannis și Florin Cîțu vor cu cutare, dar nu cu cutare. Ba nu, cutare este mai bun ca cutare. Cutare m-a atacat. Cutare a votat. Cutare s-a aliat. Unii sunt răi, nu, oricât de răi, sunt salvatori. Să fim serioși. Gemenii Iohannis și Cîțu urăsc și ura duce la anihilarea discernământului. Și orbești și ești foarte exigent. Totul îți pute, nimic nu te mulțumește. Te vezi Superman. Faraon egiptean. Un mare neînțeles.



Ciucă, ciuca bătăilor

Klaus Iohannis și Florin Cîțu. Au o mare opțiune acum: Nicolae Ciucă. Păi, Ciucă, repede a devenit doar ciuca bătăilor. Săracul Ciucă umblă năuc de-o săptămână pe la partide. Nu pricepe. Zice el: Sunt soluția miraculoasă, vreau să fac treabă, sunt capabil. Uite, nu mă vrea nimeni. Ce nu-nțelege Nicolae Ciucă este că a picat ca musca în lapte. O fi el bun, cu bune intenții, dar gemenii Klaus Iohannis și Florin Cîțu, Faraonul și Superman, și-au epuizat creditul politic. Au combinat soluții și nazuri de cocoane deștepte până au rămas văduve. Și i-au distrus credibilitatea, legitimitatea și bietului Ciucă.



Opoziția vede că Gemenii Iohannis-Cîțu sunt Goi, dezbrăcați de soluții, plini de îngâmfare.

Opozanții or fi ei ticăloși, hoți, naivi, tâmpiți, dar simt când un președinte și un premier se izolează, se alienează, își epuizează soluțiile și devin niște fantome. Cine să se alieze cu fantomele? Cine vrea să ajungă fantomă?



Mofturi, nihilisme, soluții fanteziste, fracturi ale gândirii, lipsă de discernământ.

Asta-i parada ultimelor luni de zile ale acestor gemeni Lache și Mache. Astea sunt simptome nu de Covid medical, de internat la spital. Nu. Simptomele dovedesc că gemenii Iohannis-Cîțu sunt contaminați simbolic de COVID-ul ăsta. E pe psihic, nu pe fizic. Nu-s doar ei contaminați. În pandemie cu toții am dezvoltat COVID psihic. Cu toții avem astfel de simptome: copleșiți de emoții, sensibili ca niște copii, exigență nemăsurată, ură, lipsă de discernământ.



Unii n-au miros și gust, însă Iohannis și Cîțu n-au fler și discernământ politic.

Cu toții împărtășim astfel de simptome, dar ei sunt capii României.



Soluțiile simple au fost mereu la îndemână.

Ura și analfabetismul politic, COVID-ul politic i-a orbit, le-a luat mințile. Se cred salvatori, în fapt, sunt gropari. Și mersul lui Ciucă-n parlament cu guvern minoritar e o nouă cacealma. Semn de COVID politic? Simptome: Preamărire, infatuare, aroganță, izolare politică, ură, tragedie. Klaus Iohannis și Florin Cîțu? Niște încurcă lume. Niște Lache și Mache. Faraonul și Superman. Cum se vor vindeca? Vorba lui Caragiale:

„De unde pot pentru ca să știu eu?... Nu știu!"