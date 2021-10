Mercy Street pe cartoontvplus.ro. Prietenie, familie, antitotalitarism

​Mercy Street pe cartoontvplus.ro. Acum, filmul poate fi vizionat gratuit pe platforma cartoontvplus.ro și ca orice platformă poate fi accesată de oriunde, la orice oră și de pe toate dispozitivele cu acces la internet.Cromatică foarte bine lucrată și atractivă. Povestea are ritm și dialoguri care transcend, cumva, și depășesc obișnuita stupizenie a filmelor pentru copii, ba, chiar pot fi foarte bine receptate și de adulți. Personajele sînt bine identificate, conturate cu o personalitate ce ar rivaliza cu un echivalent real, vocile folosite fiind esențiale în construcția veridicității lor.Prietenia, familia, lupta antitotalitarism-militarizare, salvarea umanității. Subiectul este simplu, iar punerea ideea folosită și în filmele cu actori din genul fantasy. Lorenz este băiatul unui inginer care lucrează la mina unui despot distrugător, Markus, și care întruna din excursiile sale prin pădure descoperă o lume secretă, Havala. Aici află că Markus intenționează să își însușească întreaga muzică, vibrațiile energetice produse de aceasta, să devină nemuritor, chiar dacă asta înseamnă dispariția omenirii.Restul aflați la vizionare. Chiar dacă filmul nu e nou, sînt convinsă că e o bucurie chiar și pentru cei care îl vor revedea. Iar aventura minivacanței poate continua. Platforma are mai multe filme, chiar și seriale ce pot fi vizionate gratuit. Un fel de ”Netflix” cartoon românesc. Dar mai important este că la fel ca „Mercy Street” nivelul calitativ este foarte ridicat. Sînt educative, nivelul artistic al vizualului rivalizează cu mersul la un muzeu și coloanele sonore sînt ca niște concerte. Desigur, nu pot să nu spun că ar fi timpul, însă, să ne uităm puțin și la faptul că o instituție de stat ca Animafilm, care are și proprietăți imobile, primește subvenții de 31 de ani să nu producă nimic, iar, cei cu inițiative private trebuie să se chinuie, motiv pentru care producțiile autohtone sînt rare și în special scurt metraje. Dar asta, poate altă dată, să nu stricăm plăcerea copiilor pe noua platformă cartoontvplus.ro. ​Mercy Street pe cartoontvplus.ro