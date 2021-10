Dragoș Bogdan și Bragageria Bogdania

Da, Dragoș de ani de zile face bragă. Și cu mâna lui o prepară.

Și de ani de zile umblă cu braga prin târguri. Dragoș a luat lumea asta la picior și nu-s puține locurile pe unde n-a fost. Ce dăruia și vindea el? Bragă. Făcută de mâna și inima lui. Ce om are răbdare cu el însuși. Cu preparatele lui, cu el însuși? Ori Dragoș stă cu braga lui, cu aluaturile ei, cu fierberile ei, cu capricile ei. Stă cu ea s-o moșească. Așteaptă să se facă braga. Are această luptă zilnică cu imprevizibilul. Ori, asta te întărește. Asta îți dă caracter. Și cum braga este tot mai rară, Dragoș nu te minte. Lucrează c-o materie care-l trădează dacă n-o face cum trebuie, nu-i respectă tainele și demențele. E braga, dar e și omul ce-o degustă. Cum iei picătură de bragă dragoșiană cum rămâi cu ea vrăjit. Păi, ce mi se întâmplă? Păi, ce să se întâmple? Pe Olari 20 Dragoș tăinuiește bragă și mai ales tăinuiește o lume pe care a visat-o și a crescut-o în aluaturi. Tihnit. Fără grabă. Întâi în mintea lui, apoi dăruind-o celorlalți.