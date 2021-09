Pet abandon ieri Unirii București. Copilul: “pa, cățel”. Tatăl: “marș, potaie!”

VĂZUT CU OCHII MEI

Am privit, m-am uimit, am mers mai departe. Nu era câinele meu. Nu știam printre cunoscuți pe nimeni să vrea câine. Aveam și eu treburile mele, până la urmă. Pet abandon.Cruzime pot spune? Omul care-și abandonează câțelul sau pisica se crede pragmatic în 2021. În capul lui este că nu omoară, ci dă o nouă șansă pet-ului. Adevărul este că auzisem de fenomen, dar chiar așa, sub ochii mei chestia a devenit deranjantă. mi-a inspirat acest articol? Deci, a fost ceva milă cândva? Milă de propria soartă, poate. Clar a fost calcul meschin. Uite calcul. Băi, o să stăm închiși în casă. Mult, nu se știe cât. E bine să fie un suflet. Se joacă copilul ăsta cu ceva. Că noi o să stăm online, la ședințe. Îi dăm copilului o responsabilitate. Plus, scoatem câțelul la plimbare, avem o dovadă vie să ieșim din casă. Milă? Grijă pentru copil și interacționarea lui cu mediul exterior? Sictir. Calcul meschin. Însoțit de shopping. Cu cardul. Nicio simțire nu-i. Se scrie pe net că se permite un pet în familie? Se scrie pe net. Atunci se permite intrarea în sânul familiei a unui pet. Sânul familiei se înfierbântă de proceduri. Shoppingul de pet este o procedură. Efectuată rapid în plină urgență alungă un pic din incertitudinea pandemică.În casă, petul devine procedură. Trebuie plimbat, alimentat, să nu-i lipsească apa, copilul să-l mângâie, mama să-l frece pe urechiușe, tatăl să-l ducă la vet. Dieta cea bună. Vet-ul cel mai cel. Despăducherile. Decontaminările. Care-s problemele? Uite, netul este asistentul tău personal. Plus că se strânge lumea în jurul acestei probleme diafane, pufoase. Pet - procedură de apropiere în familie. Unde-i sufletul? Nu e. Fie câine, fie pisică, fie șarpe. Diversitatea de specii este îngrozitoare. Așa că răspunsurile le găsesc pe net, bravul erou cu răspunsuri de-a gata. Ce suflet să fie între pet și stăpâni? Niciunul.Pet-ul, târâtor sau patruped, devine prea costisitor pentru a fi păstrat. Gata, ne-am dat seama ce-i cu covid-ul. Se pierde timpul dimineața când plec la serviciu sau intru online. Cu pandemia asta toată familia are o părere. S-a convins lumea. Vaccinat sau nu, pandemia este fumată. Infectările? Moft. Dă-i în mă-sa! Boala covrig nu mai există. Cârâie unii, dar în fapt panica aia de izolare și peții-suflet pufos nu mai contează. Tentația de a avea fiecare membru al familei sufletul lui? S-a abandonat. E clar. Greu, cel mai greu nu este să-i spui copilului că-i dai un șut în fund blănuței prin care ș-a trecut mâna de COVIDul ăsta. Nu. Greu cu adevărat este să găsești locul unde să-i faci vânt potăii. Trebuie să consumi benzină. Trebuie să fie departe. Nu se-ntoarce ăla... e o poveste cretină. Las', o să se descurce. Trăim în jungla urbană. Pisicuță-pet? Să rupă un șobolan de-al lui Nicușor Dan. Câțeluș-pet? Să caute în gunoaiele din restaurantele din Herăstrău. Găsește.... S-a născut animal. Animal să devină. Nu se omoară suflet, nu. Interpretarea corectă este: se dă o nouă șansă de viață.Am devenit martorul unei "crime". Nasol este că iresponsabilitatea unora a devenit responsabilitatea mea. Dar de ce sunt eu responsabil? Este pet-ul meu? Ca să nu mă prindă vreun sentiment, am fugit de pe maidan. Pet-ul abandonat. Pet abandonat. Ce-ai făcut tu toată noaptea asta, pet abandonat?Adevărul este unul singur. Nu l-am privit în ochi, așa că nu-i al meu.