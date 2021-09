Șofer de dubă în lupta cu viermii traficului București. Șofer la Festivalul Super, ediția 9-a

Și așa mi-a trecut prin cap Metafizica dubei. Da, ea te cheamă s-o umpli. Că e loc zici. Dar tot ea te obligă să ordonezi viața, aparatura. Nu e neîncăpătoare. Și acum tot de metafizică ține accidentul. Am fost vioi că reușisem să ies din jungla viermilor și când ce să vezi, când să înapoiez duba proprietarului - că duba era închiriată - ce să vezi?



Nu-i loc de parcare. Dar cel mai nasol este că legea cu care pornisem la drum nu se mai aplica. Cum? Păi, degeaba am ținut cont de stânga-dreapta, că trebuia să țin cont și de înălțime. Când am găsit un colț de parcat, ce crezi, simțeam că mi se opune, că duba mi este respinsă. Și dă-i și dă-i cu spatele. Abia apoi am aflat că am parcat sub o copertină, dar ca să intre sub copertină, am șifonat ditamai barele de fier. Deci, am ferit stânga-dreapta, dar de cap n-am avut grijă.



A fost deplin cu duba. Mi-am dat seama ce-nseamnă să duci cu adevărat greul. Greul dubei în trafic. Dromader, dar devenit invizibil. Tăcută, dar zgomotoasă. La o frână bruscă, viermii mi-au tăiat calea, toate ustensilele lui Matei au căzut peste mesele Acceptului de s-a auzit balamuc. Ah, credeați că doar atât? Bannerul Raiffeisen a pățit-o și el. A căzut de pe alte mese drept în capul steagurilor Kaufland. Nu s-au certat, cum am zis, ci doar m-au boscorodit. Auzind larma, m-am rușinat. Un pic. Duba maternă însă a înghițit în sec. În sinea ei, adică, în interiorul ei de balenă, care este.