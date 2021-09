Congresul Internațional al Dansurilor macabre și al artei macabre la București, 9-12 septembrie

Facultatea de Litere a Universității din București va găzdui, în perioada 9-12 septembrie 2021, cea de-a XIX-a ediție a Congresului international al Dansurilor macabre și al artei macabre în general. Profesori și cercetători din mai multe țări europene – Franța, Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Finlanda și România – își vor prezenta studiile, reunite în volumul Regarder la Mort en face, coordonat de Cristina Bogdan și Silvia Marin Barutcieff, apărut recent la Editura Universității din București. Cele 7 secțiuni ale colocviului (Regards nouveaux sur les Danses macabres; Sous le signe de la mort; Imago mortis dans la longue durée; Littérature et pratiques culturelles autour de la mort; Danses macabres et société; Peur de la mort et dévotion; Représentations macabres et pratiques funéraires) își propun să surprindă fenomenele artistice și literare cu deschidere către teritoriile macabrului, precum și o suită de practici funerare din diverse culturi. Conferințele plenare vor fi susținute de Ilona Hans-Collas (istoric de artă, președinta asociației culturale Danses macabres d’Europe) și de Cristina Bogdan (conferențiar dr. și prodecan al Facultății de Litere a Universității din București). Colocviul este organizat de Facultatea de Litere a Universității din București, în parteneriat cu asociația culturală franceză Danses macabres d’Europe, Muzeul Național de Artă al României și Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Parteneri media: revistele Observator cultural și OPT motive.