Florin Cîțu, prima și ultima fantezie a președintelui României Klaus Iohannis

doar o Perspektivă​

Care-și duce spre capăt, să recunoaștem, ultimul mandat. Dar se bucură de prima și ultima lui fantezie politică. Să ne amintim de Ion Iliescu. Și acest președinte a recurs în mandatul său la împăciuiri. Da, s-a împăcat cu Regele Mihai și l-a eliberat pe Miron Cozma. Ce mai bâlci a acompaniat Ion Iliescu în ultimul său mandat 2004-8.Ba, din contră, a avut parte de izolare, de bocanci în gură și insurecții anti. Acum, la începutul anilor 2021, Klaus are ocazia. S-a eliberat. Și a a ales dintre toate fanteziile și conspirațiile posibile: riscul-veninul lui Florin Cîțu. CLICK pe LINK ca să vedeți explicația riscului cîțian.Fantezia asta e alimentată în primul rând nu de un plan măreț pentru România, ci mai ales de tulburări meschine și repetitive.Nu e vorba de metafizici și planuri ce n-a văzut România. Nu. Ura e la îndemână.Cîțu și Rareș Bogdan l-au lucrat simplu pe Președinte. Lui Iohannnis trebuie să-i dai să urască pe cineva. Așa a fost obișnuit în primul mandat, nu poate altfel. Și lui Iohannnis i-a și plăcut.Cum Dragnea PSD nu mai sunt un pericol real, Președintelui i-a rămas, după numirea lui Cîțu prim-ministru, un sentiment în plus, o valență bleagă. Și atunci s-a apucat să urască bine la USR-Plus.Iohannis ura un dușman real al României. Acum, USR-Plus este doar partidul-altfel. N-a înțeles mai nimic din USR-Plus, dar asta e. Omul era disponibil.Dar nu neapărat în sensul acela constructiv, mișto. Priviți de la distanță, sunt fără experiență. Au cocoșeala asta adolescentină, fac erori care mai de care mai tâmpite, au cotcodăceala aia de “gașcă cu vena umflată”, au comportamente zburătăcite și de multe ori prostești. Totul scoate din sărite și derutează. Altfel sunt, adică nu-s robotizați încă în stilul politicii.Priviți de aproape nu se prea pricep la multe lucruri. Ăștia mai tineri mai sunt și utopiști. Și asta e ură mare la Cîțu-Bogdan-Iohannnis. Aici exemplu cel mai simplu e Năsui de la Economie. Iar barba lăsată în timpul mandatului arată această rătăcire. Omul s-a rătăcit neputând lua drumul reformei unui întreg minister. Năsui n-a putut să bage mașina-ministerul pe autostrada reformei. Dar, trebuie spus, că astfel de comportamente sunt mai degrabă de înghițit față de hoția PSD-istă, sinecurile date unor neica nimeni din PNL.Dar Iohannnis nu-i un om al nuanțelor. Nu-nțelege Omul. Vede aparențele. Stelian Ion? În loc să fie chemat la ordine a devenit mărul discordiei mărturisit al lui Iohannnis. Cum marii lui prieteni, Cîțu și Bogdan i-au dat marfă, robotic Iohannnis a înțeles pe cine să urască concret în gașca USR-Plus. Stelian Ion. Stelian Ion nu este o lumină, dar cel puțin nu s-a dat în stambă. N-a prea negociat Justiția, că nu știa cum.Cîțu n-a adus un stil aparte, n-a impus o reformă după care să tremurăm că nu se împlinește. Nu. Dar și-a reluat jocul preferat, joc învățat în America și la bancă: riscul. Și atunci a trecut la butoane. I-a băgat multe fantezii omului disponibil: Iohannnis.Drulă și Ghinea au rezultate. Primul a dat drumul autostrăzilor care au stagnat șdemii de ani de zile. Și a dat cu ragna în mafia de la metrou. Ghinea a adus, culmea, în ultima sa zi de mandat, aprobarea europeană pentru șdemiliarde de euro.Ura lui Iohannnis, repet, s-a dus către USR-Plus, o adunătură de băieți crescuți cu utopii și erori, care au reacționat diferit în exercițiul Puterii. Dar ura lui Iohannnis nu e singura sa obsesia.E nevoie și de-o fantezie, cum spuneam. Fantezia este bunăciunea de risc a lui Cîțu. Cîțu a reușit să-l orbească, să-l dea ceasul peste cap lui Iohannnis. Și împreună s-au expus în public. Ca doi îndrăgostiți cu roșu-carmin 29 în obraz. Ce bine ne este! Noi vrem binele României. Și ne-mpiedică lumea. Lumea este scorpie. Ne-nghite minunatele noastre planuri. Ori, nema planuri. PNDL-ul lui Cîțu este o formă de corupție, o formă fără fond.Acum e momentul! Cine ni se opune, la zid! Noi n-avem puterea, o vrem, la modul absolut. Cotroceni, Guvern, Partid! Ori, momentul e îngrozitor de prost ales. Coronavirusul atacă și vaccinarea e îngropată. Economia n-are reformele anilor 2020. Digitalizarea și funcționărimea sunt de-a dreptul în epoca de piatră. Și nu-i vorba de mici ajustări, ci de nevoie structurale. Cangrena corupției bântuie în voie. Incompetența defilează nerușinată oriunde ai privi în guvernarea actuală. Toate metehnele pesediste au fost adoptate de noul cuplu politic.Miza este mică și nerușinată. Să stea ei confortabil la Putere. La Partid, la Guvern, la Cotroceni. Aflat în momentele din urmă ai mandatului său, Iohannnis nu mai are discernământul neamțului cu care ne-a obișnuit, a fost sedus de romanțele unor Cîțu (riscul) și al echipei lui de rezoneri: în principal, Rareș Bogdan (naționalism și ură), Emil Boc (slugărnicie). Teoriile emoțiilor spun că mare lucru nu-i de făcut. Conspirația se poate sparge, din cuplaj te mai trezești, dar din ură, nu. Cine disprețuiește, are pată. Omul devine și mai frustrat-vexat că a trebuit să lase dracului jocul preferat/ că i s-a luat jocul, păpușa adulată. Omul orbește și mai mult. de asta spunem, Florin Cîțu este prima și ultima fantezie a președintelui României Klaus Iohannis.