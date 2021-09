Emil Boc săracu’ și Rareș Bogdan care vede stele verzi. Biografiile politice ale reformiștilor lui Florin Cîțu

Politica, bat-o vina

Florin Cîțu, Emil Boc, Rareș Bogdan. Sunt oameni care văd idei. Nu e nimeni ca ei. Fixiști, fără compromisuri. Însă, este poza celor care au rătăcit drumul PNL, drumul Guvernului, drumul României în 2021.Acum este vioi, resuscitat, după ce Clujul său a devenit vedeta României. Este cunoscută căderea sa în cap la o emisiune TV. Tragicomică situație, dar arată exact ce fel de om este.Clujul este ce este și datorită lui Emil Boc. Boc este destupat la cap atâta cât să facă bine locului său de baștină, Clujul. E gospodar, dar nu mare vizionar. E un câine de vânătoare, miroase reforma și o ia pe urmele ei. Clujul este jalnic în multe privințe, dar în altele, esențiale, funcționează peste București. Și mai mult decât orice, domle, are imagine bună Clujul. Pute a bani acolo.E mic în politică. El greșește continuu când e vorba de politica mare. La Cluj, e primar. La București este strivit, cade în cap. Și cum e băgat în seamă, fixația-i gata. Omul are nevoie de adulare. Dacă e puțin gâdilat în orgoliul propriu, ce bun ești BOOOOOC! omul sare la bătaie. Prins în capcană, omul e loial fanatic. Orice ar fi, înainte. Sigur, vi-l amintiți ca prim-ministru al lui Traian Băsescu, depășit de situațiile economice, politice. Boc nu știe prea multe.El stă în umbra unor lideri providențiali, precum Băsescu, Cîțu, și zice: “Da”, când trebuie să spună tâfnos un “NU”. N-are curaj să-ntoarcă roata. Se fixează robotic și nu-l scoți din ale lui. Când e dat afară, eșuează, se dă la fund, cu multe frustrări, ca tot omul. De aia, cade rău Boc, pe psihic și de aia e simplu să-i gâdili orgoliul. Asta au făcut Cîțu și Rareș Bogdan.asemănători. Oameni care-și delimitează teritoriile. Cluj unul, Suceava celălalt. Mai puține vorbe sunt de spus despre Flutur, însă. Mare speranță cândva, Flutur, de fapt, e cu mult mai greoi în toate, inclusiv în reforme în județului său. Gheorghe Flutur însă e un flutur, dă și el din aripi pe lângă vreo lampă. Politicianului Flutur i se filează pe durată scurtă. În rest, uiți de el, stă la cutie ca-n insectar. A fost și el în insectarul lui Traian Băsescu.El a avut mereu “boii rătăciți”. A ajuns în fruntea bucatelor televizate, pe acest arțag naționalist și pe un discurs anti-PSD. Gura lui mare era echivalată cu cea a lui Mihai Gâdea. Întrecerea TV de seară era mereu între cine se dă în stambă mai bine. Când arena e mică, circarii n-au multe de făcut. Revoltele anti-Dragnea din Piața Victoriei, chiar Klaus Iohannis, în lipsă de altceva, l-au luat în brațe. Era firesc. Nefiresc este că a ajuns europarlamentar, cu tupeu, nepricepându-se nici la economie, nici la politică. dar suntem în 2021 când mulți ne pricepem la toate.Nu, nu-l bate nimeni în a debita prostii naționaliste, căci patria lui nemuritoare este demagogia. Demagogia, naționalismul practicat a la Bogdan, îți dă discernământ minim spre deloc. Vezi negru, vezi alb, iar când e liniște afară, tragi palme. Pata sa majoră este USR-PLUS. Ăștia trebuie distruși. USR-Plus trebuie căsăpit, zdrobit. De ce? Că put a internaționalism. Put a idei de pe internet. Au prea multă carte. Gândesc altfel. Exotic. "Hoți" de idei dintr-o lume ostilă lui Bogdan. Rareș urăște.Cum să nu-l susțină, nu, pe un analfabet financiar ca Vîlceanu, ministrual finanțelor. Păi, nu-i păcat să fie lăsat pe afară un tupeist fără minime noțiuni financiare? Păcat.Uite așa oamenii se aseamănă. Rareș și Vâlceanu se aseamănă, precum Boc cu Flutur.Normal că atunci când îl apucă riscul pe Cîțu, Emil Boc nu poate spune NU, iar Rareș Bogdan cântă aria naționalistă. După cum vedeți ecuația e toxică.În mod normal, negocierea aduce oarecare pace. Dar de unde pace când Cîțu aude YES, SIR! Și Dă-le în bot nenorociților! Cîțu este cu riscul. El nu negociază, bagă pumnul în gură. Nu admite alte voci.Triada n-are cap, nu-s idei multe. YESMEN-ii, naționaliștii și pariorii n-au idei prea multe. Ei vor să câștige, indiferent de consecințe.Așa trebuie, zice Cîțu! Da, zice Boc. Da, zice Bogdan. Zilnic, la prânz, seara, dimineața, Cîțu aude aceleași voci. Vocile care-i încântă auzul.Cîțu, riscul, Boc, yesul, Bogdan, ura. E vreo idee constructivă în toate aceste discursuri publice, limbarițe? Nu. Ei nu văd decât acțiune. Ideea goală dusă până la capăt. În pânzele albe. În șanț.