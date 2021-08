Irina Begu, Rapid București. Înfrângerea. Toporul în moalele capului

Ce seară goală, fără pic de milă. Ce măcelărie grozavă. Ce suflet negru. Ce timp ostil, greu. Înfrângerea împute aerul meu.

Dar celălalt, învingătorul? își trăiește victoria. Plutește, are aripi, îi e minunat. Cum mi-a fost și mie. Văzând-o pe Begu, văzând Rapid-ul. Câștigau. Înfrângerea cea mare este când îl urăști pe ăla care a câștigat. Acum însă mi-am luat un topor în moalele capului și stau țeapăn în fața teve-ului, toc semințe cu scârbă și beau bere cu durere. Durerea asta mi-a luat somnul. Înfrângerea ca și victoria te țin treaz mult timp. Nu-ți vine să crezi. Curg argumentele. de ce am fost buni? De ce am fost înfrânți? Psihicul te fulgeră ca vrăbile după furtună.