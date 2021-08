Voicu Rădescu - Greenhours a murit. A murit un om bun

Nu știai la ce te duci, ce vedeai. Te duceai la Voicu, la Green Hours. Rătăcit, avea grijă Voicu de mintea ta. Atât de puternic, de magnetic, de tămăduitor e locul făcut în mintea noastră, în memoria Bucureștiului, de către Voicu Rădescu. Îl știam pe Voicu ca pe un prieten vechi-vechi, deși n-am stat cu el mai mult de un ceas de vorbă toată viața. Aveam încredere în el fără măsură.

Cum să n-ai? A creditat atâta lume cu ce avea el mai prețios: podeaua aia de 2 metri de la Green. Am văzut acolo catastrofe, am văzut acolo nemuritoare. Parcă spunea: du-te, ce se poate întâmpla? Suntem împreună. Adică, am încredere în tine, nu te voi trăda. Tu crezi în tine și eu cred în tine.