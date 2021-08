SHOPPING în Piața Obor / Vinete, femei și libertate: “Îți dau pungă, alege ce vrei tu!”

PIAȚA

Tot în Obor-ul din București, la pepeni comersanții îți dau pepeni verzi cu 5 lei. Oricare 5 lei, dintr- grămadă anume. Da, dar moftangii vor dop. “Domle, fă-mi dop!” Adică, mai ai și pretenții, după atâta ieftinătate. Pepenii ajung și la 5 kile, poate mai mult. Dar prețul este 5 lei. Pe bună dreptate, iese cu scântei. Fetele mele-vinete aduc libertatea pe pământ: Îți dau pungă, tu alegi ce vrei. Prețul e mic. Deci, ai trei criterii lăsate deoparte: marfa e cât lumea, infinită, marfa e ieftină, marfa o alegi TU. Eh, e ca la supermarket? Poate, doar că punga e gratis aici. La supermarket au băgat taxă.Fetele mele-vinete nu vând doar vinete. Vând în stilul acesta tot felul de legume. Dar în alte zile. Acolo e locul lor de fast-shopping. Acum sunt puse pe fapte mari cu vinete de Dridu. Or, acest tip de vânzare lasă cumpărătorului garda jos. Domle, nu mă interesează altceva… am luat ieftin și fericit de la fetele mele-vinete. Fericit că fericire căutăm ca lingăii de clanțe, zilnic. Shoppingul ne face fericiți ca niște șobolani în experiment.Cumpărătura n-ar trebui să fie fericire. Pentru că trebuie să-nsemne întâi vigilență. Doar cine stăpânește vigilența începe un traseu al bucuriei. Piața, mall-ul, comerțul online trebuie să-nsemne vigilență. Ce iei te lovește la burtă, la felul în care arăți, te prezinți în lume. Fetele mele-vinete sunt de modă veche. Fetele mele-vinete care vând vinete de Dridu în Obor îți amintesc de acest principiu. Vigilent ești? Bun, uite, uite, ai dreptul cu noi să alegi doar ce vrei tu. Da, ești vigilent? Cu noi poți fi vigilent și bucuros. Îță dăm pungă, alege ce vrei tu!Ori, asta-i libertatea. Vrei orice? La noi fetele-vinete, aici, sunt doar vinete de Dridu. Ce vrei tu? Vreau roșii. Nu, aici sunt vinete de Dridu. Grase, cărnoase, mari. Deja, fetele mele-vinete știu despre libertate mai bine decât toți teoreticienii lui pește prăjit. Libertatea nu-i în absolut. Libertatea e mică și fricoasă, o descoperi în sertar, pe bucăți. La tarabă, unde nu te aștepți. Acum, ai libertate la taraba fetelor-vinete din Dridu.Poate. Tonele alea de vinete par de la angrou. Atunci aș zice că fetele mele-vinete mă minciunesc. Poate. Dar ele îmi dau pungă și mă-ndeamnă să cumpăr ce vreau eu. Sunt trei fetele, de obicei, și-n glasul lor este sirop de zmeură. Și cumperi doar ce auzi. Și, chiar dacă nu vând vinete făcute la Dridu, chiar n-am cum să verific, rămân cu ideea, ce bine c-am cumpărat la prețul ăsta minunat, vinete superbe de la fetele alea harnice, mieroase, îmbietoare. Deci, am cumpărat 5 vinete de Dridu, de la fetele mele-vinete. Dacă nu cumpăram rămâneam frustrat că n-am cumpărat de la fetele mele-vinete. Ieftin, ce vreau eu. Shopping în Piață, la Obor.