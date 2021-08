Rapid-FCSB 1-0. Rapid și Mihai Iosif îl bat pe Becali la icoana goală

Rapid-FCSB 1-0. La ora zero a zilei de azi eram pe Național și cântam cu galeria Rapid-ului. A fost carnaval. Irezistibil. Cum să nu stai minute în șir și să nu scandezi? Cum să nu te bucuri de victorie? Prima repriză am presat și golul a ieșit. Da, FCSB-ul și-a tras autogol. Repriza a doua a fost coșmar la noi la poartă, în ultimul sfert de oră. Mi-am făcut cruce cu limba, mi-am scuipat în pieptul meu păros. Nu m-am uitat la poarta Rapid-ului. Am urlat cu galeria. Tot ce se face să alungi Răul. Și a ieșit. Am rămas fără gol. Uite cronică de meci pătimașă, scrisă cu scandări și înjurături. Scrisă de pe Național. Rapid-FCSB 1-0.

Și rău i-a mers toată ziua. Pe Național, începând cu 9, jumătate noaptea, a primit o lecție s-o țină minte. Echipa desfășurată de Mihai Iosif a funcționat în fața ciulamalei FCSB.

Voi n-ați văzut că FCSB e-n alb cu negru? Da, nu mi-a luat ochiul acest detaliu pănă acum. Aseară jucătorii arătau ca niște ciulamale. Au jucat ca ciulamalele. Bine, noi rapidiștii, și aveam poftă să-i mâncăm cu fulgi cu tot.

Jocul n-a fost briliant. Joc de pase rupt de faulturi. Rapid-ul a dat la gioale de la început. Timorați fiind, cred. Dar a și pasat. Când le-a mers jocul alor mei, golul a intrat. Fiind pe ei, pe mama lor, în fața porții. Vinicius (FCSB în minutul 39) a înscris în propria poartă. Se întâmplă.



Apoi, a venit repriza a doua. Ai mei au intrat bine la joc. Au atacat ei, cât au putut, dar n-a fost cine știe ce. Ciulamalele FCSB, văzând că suntem nehotărâți, hop pe noi. A fost coșmar la poarta Rapid-ului. Coșmar. Bravo Moldovan! Bravo Moldovan! Bravo portar! Ura Săpunarule!







Galeria Rapid-ului a fost magistrală. De multe ori mă uitam la galerie, jocul fiind mititel. Eram cu ochii pe ei. A început dialogul galeriilor înainte de meci. La început, galeria FCSB-ului a tras o petardă. Replică. A început tărăboiul, galeria FCSB-ului fugind de la locul ei. A venit Jandarmeria. S-a făcut ordine. Dar tiribombele n-au încetat. Începe jocul și o uriașă desfășurare albă apare în TRIBUNA NORD a galeriei Rapid. Inițial, zic, e recunoașterea albului, ciulamalei, culoarea FCSB. Când colo, ce vezi? O eșarfă uriașă arată simplu eroarea de căutare FCSB=Steaua?

La pauză, galeria ciulamalelor pune un banner: "Ați prins aripi"? Vis-a-vis că, sanchi, am fi ciori. Au dat-o în bară. Aveam 1-0. Normal că aveam aripi. Și ni le-am păstrat până la final.

În sfârșit, galeria făcut carnaval. "Pe ei, pe mama lor!" S-a dat drumul la petarde. "Ardea" Naționalul în vișiniu. Galeria Stelei a răspuns: "De atâta timp prin ligi inferioare/aveți timp de alfabetizare". M-am râs, bună rima. Sigur, discriminare. Dar, nu-i nimic. Așa se-ntâmplă când n-ai argumente. Ca Gigi Becali cu marșul LGBT. Răutăcisme de galerie FCSB și de Gigi.

Rapid-FCSB 1-0. Și asta-i tot. Am răgușit. Așa că nu mai scriu.