Maria Tănase. Un Cântec: Aș muri, /Moartea nu vine, / Aș trăi,/ Dar n-am cu cine

Maria noastră a fost Edith Piaf, Billie Holiday, Frida și Madonna (avant la lettre) la un loc.

Toate pasionate, spontane, generoase, îndrăgostite, autentice. Comparația cu Piaf a venit rapid, fiind contemporane. Nu puteai să nu observi felul în care, amândouă, odată ajunse pe scenă, se transfigurau de la prima notă ce pleca către public. Mai apropiată, însă, de ambitusul vocal al Mariei, contralto, era Billie Holiday, supranumită Lady Day, care, și fără educație muzicală, a demonstrat că voce mare nu înseamnă numai jonglerii vocale, ci, mai ales, să-ți pui sufletul în ceea ce cânți. „What comes out is what I feel”, cam despre asta era vorba. Comparația cu Frida Kahlo ține de pasiunea comună de a-și ține culorile portului popular, culorile Mexicului, în cazul Fridei, aproape, de a se hrăni din frumusețea și diversitatea acestora. Și, nu în ultimul rând, intuiția sa artistică, simțul scenei, stilul scenic și street science-ul în hipnotizarea publicului, construindu-și, aproape fără să-și dea seama, imaginea și notorietatea, chiar dacă nu erau facebook, YouTube, Instagram etc, au făcut din ea un model de self-made star, capitol la care, în zilele noastre, Madonna este guru.