Dudu Ghinescu, poet la 80 de ani. Despre modelul omului de lângă noi

​La o aniversară de om

80 de ani înseamnă să treci prin război, foamete. Să-nceapă lumea comunistă cu tine. Să poți să fiiiii cel mai tare-n politică, în ce mușchii tăi vrei. Și tu să te mulțumești să-ți tai felia ta de tort și s-o aperi. Greu de înțeles astăzi. Dar printre demențele secolului trecut războiul și comunismul îți fac praf viața. Marea întrebare este cum dracu' te ții întreg tu fiind în cârcă cu atâtea tragedii? Ori, dudu, ca și Radu, nu știau de astea. Ei așa au fost. Au inocența, mare valoare, că așa au fost. Băi, nu-mi vorbi de valoare, îmi zicea Dudu zilele trecute. așa am fost noi. Nu-nțeleg, ce zici Eugene? Inocența."De-a barba oarba dănțuim.../ Ce joc păgân! Cât plâns ascunde?O anatemă de destin, / Vârtej de întrebări: spre unde?Și bâjbâim pe întuneric/ Ca șobolanii sub pământFugim prin sângele veneric/de bunul, aclamat, cuvânt."cam așa este. Mare valoare este să nu te fălești cu valoarea. Și asta o faci păstrându-ți inocența. e aici un model de viață. Între torționari, oportuniști, idioți, lingăi, Dudu și prietenul lui Radu s-au păstrat în joc și n-au orbecăit ca șobolanii. Au fost la locul lor. Și-au știut lungul nasului. Ori, da, inocență și prietenie. radu și dudu sunt prieteni de la cartofii prăjiți ai Tincuței de când vagabondau prin Parcul Tineretului și până astăzi la călătoriile ancăi și prăjiturile cu fructe ale Ilenei. S-au ținut unul pe altă în această inocență a vieții. "Eugene, așa am fost. Nu-nțeleg ce vrei de la mine.' Mi-a tot repetat Dudu. Păi, Dudule, în dementa lume a comunismului ați rămas voi. Prieteni și oameni.Regret că Radu nu mai este acum. Regret că niciodată Radu și Dudu nu m-au luat la un chef cu ei. Dar acum înțeleg de ce. M-au păstrat ca pe un mânz afară. Ia vezi, înțelegi ceva? Nu e nevoie să umblăm pe Facebookuri sau pe la televiziuni să ne căutăm modelele. Uite, sunt aici. Inocența de a trece cu bine prin Infern și Prietenia. Greu de găsit. În groapa comună a comunismului, a războiului. În nebunia iureșului de după Revoluție. Astea-s valori, Dudule! "Nu-mi bate mie capul cu valoarea, Eugene" - așa zice Dudu. Și știu că-n ecou se aude și Radu. Și-i spune radu, din lumea cealaltă, bă, Dudule, vezi de ce nu l-am luat pe ăsta la niciun chef? Vezi?"O dimineață lungă am supt din nori de vin,Simțeam că depărtarea e lângă mine aproape.În urmă vedeam întregul, un ritual păgânȘi drumul înainte, explozie din ape."