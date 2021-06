Mihai Iovănel "Istoria literaturii". Trepanație pe-o cultură ce-a trăit nebunia

Am citit cartea literaturii de după 1990 ca pe un roman de aventuri. E viața mea culturală acolo, domle! Începutul cărții este de vină. Primele 300 de pagini mi-au dat vertij. M-au lovit în moalele capului. Habar n-aveam ce mi se întâmplă. Și-a trebuit să stau să mă gândesc ce-i cu mine. Și mi-am dat seama greu de răspuns. Iovănel, altcineva, îmi trăiește patimile, vremurile. Mihai Iovănel lovește din orice poziție și fără atâta fandoseală oameni, momente pe care le-am trăit cu intensitate. Lui Iovănel îi pasă prea puțin de contexte. Pentru mine este în continuare neclar ce-am trăit. Pentru mine sunt momente unice, irepetabile, netrăite de alte generații. Da, de la momente mari de istorie, Revoluție, revoltele anilor 1990, până la amănunte la care am fost parte, revista Dilema, apariția unor cărți “tari”, aștrii poeți-prozatori căzând și-năltându-și operele în lansări de Bookfest. Mihai Iovănel taie chirurgical astfel de momente. Și nu știți ce dureroasă este această operație. M-am simțit ca un porumbel gras, chel și rănit. Chiar asta am trăit? Pentru Mihai Iovănel totul este destul de clar. Este clar cu Pleșu, cu Liiceanu, cu Revoluția, cu ideologiile, cum a fost, cum nu mai este.

Pare în acest șir de certitudini ideologice, de stări, de evenimente că "N-a fost nimic din ce-a putut să fie, /Şi ce-a putut să fie s-a sfârşit.” M-am simțit un ratat. Băi, chiar așa a fost? Adevărul este că așa se scrie istoria. Așa o fi fost, din afară, de la distanța unei noi generații, da, așa este.



O generație care abia în anii 2000 s-a putut afirma cu adevărat, o dată cu internetul. O generație difuzată greu, rar mult timp. O generație care-și are modelele, idolii în afara granițelor mele mentale. Iovănel sugrumă “bătrâni” ca mine care stau și azi într-o stare de romantism și de romanță. Repet, am fost împușcat în cap. De aceea, provocarea nu a fost să rejectez cartea, autorul pentru această ne-înțelegere a vremurilor, a contextelor, pentru certitudini pe care eu nu le voi avea niciodată. Provocarea este să-nțelegi autorul, cartea, viitorul.



Vai, ce frumos a fost în lupta mea buimacă de idei, în focurile mele de paie ale anilor ce-au fost. Ce bucurie era o carte apărută. Nu știe Iovănel cum ne bălăceam în mirosul tipografic al cernelii tipografice. Cât de aprinse erau discuțiile de facere a lumii. Oho, la Revoluție, în toți anii ăștia. Cumva Iovănel vede în mine și ai mei aceea necesară generație irosită, sterilă. "N-a fost nimic din ce-a putut să fie, /Şi ce-a putut să fie s-a sfârşit…”. Or eu văd acele vremuri ca fiind o “scurtă nebunie”, vremuri cu care rar o generație se întâlnește. Nu-i nevoie de verdicte, mi-am spus. Este nevoie de înțelegere. Mihai Iovănel n-are înțelegere. Niciun fel de înțelegere. Manolescu, Simion, Pleșu, Liiceanu, Patapievici executați. Sigur, survolul lui Iovănel nu nimerește detaliile, dar, repet, nici erori majore nu-s. S-au schimbat publicurile, idolii mei n-au prins anii din urmă ai sindrofiilor de gen, al reducțiilor social media.



Revin: nu-i condamnare a cărții. E o provocare, în toate aceste sensuri, să citești Istoria lui Mihai Iovănel. Eu și idolii, eu și generația, eu și scriitorii cu toții am învățat și creat lucruri. Am fost demiurgi, elevi, farsori, bețivi după micile noastre descoperiri. Sentimentul este că toate astea sunt niște "mașinării stricate". Și, dece nu, admit că așa o fi.



O altă dezmeticire. Mihai Iovănel nu-i George Călinescu. Nu-i romancier al literaturii. Nu-i nici Nicolae Manolescu care construiește "Arce ale lui Noe". Se revendică din stilul, demersul lui Eugen Lovinescu. Trecere în revistă, cuprindere succintă a unei bibliografii enorme și când și când portrete de scriitor și comentariu de 3 rânduri pentru o reușită literară. Comentariile sunt fără înfrigurări, detalii. Nimic nu lasă fără vreo ștampilă.



Iovănel nu-i rock, nu-i hip-hop, este rapping. Și uite așa celelalte istorii devin niște "Romanțe".