Intrăm în sevraj? ne mănâncă foamea. Ațipim? ne mușcă șobolanii. Stăm la cămin? Ne bat porcii de oameni - Reportaj dintr-un container de gunoi

PERSPEKTIVA

M-am spălat de 5 ori cu săpun. Mi-am făcut duș. De parcă bubele lui au urcat pe mine și m-au năpădit. Am dat mâna cu el. M-am dat cu spirt. Mâna mi-a anchilozat. Mă mușcase vreun șobolan? Da. M-a mușcat închipuirea, prosteala.Sunt din București.Am peste 50.Mi se spune că seamăn cu Stan din Stan și Bran.Cu părul tăiat regulamentar.Bărbierit.Eu nu mai visez să mă fac ceva.În fiecare seară mănânc înghețată o tonă, că n-am ce face, că nu mă pot abține.Paradis la mine? Nu știu, care e? Aha, am bani de supermarket. Dau și 379 de lei aiurea prin supermarket.Eu nu dansez niciodată. Dansa cu o haină în mână.Am dureri de cap din diverse motive. Nu le știu. Dar e de la mici capricii. Nu știu, de exemplu, să stăpânesc orele zilei. Am depresie când nu mi se dă vreo sarcină, n-am “ce face”. Și am dureri de cap când mă înfurii. Nu știu de ce mă înfurii. Nu stăpânesc necunoscutul.I-am dat de mâncare, a luat punga cu mâna mușcată de șobolani. A dat mâna cu mine. Oare mi-a dat bubele? Bubele mele sunt rare. De transpirație, rar. Și-atunci fac duș.Merg pe stradă la plimbare.Eu nu știu de ce trăiesc, dar viața în general n-are sens.Azi, dacă-l întâlnesc, îi dau haine de ale mele. Haine vechi, nepurtate. Să-i dau și o cămașă.În baie nu-l chem. Să-l bată ploaia! Azi, dacă-l întâlnesc o să-i spun să se ducă la un cămin.Așteptați statistici? N-am.Așteptați soluții? N-am. E om.E coronavirus, doar? Coronavirusul ne-a scos drogați mulți în cale. Îi vedem, când ne plimbăm. Ne strică atmosfera.