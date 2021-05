Nicușor Dan, Primăria Capitalei copleșit. Clotilde Armand, Coana Chirița. Radu Mihaiu, ciocu mic. Ciprian Ciucu, ciucuraș. Sectoarele 3, 4 și 5 în ghearele dinozaurilor

București 2021, "boalele" sectoarelor

Este lumea de hârtie a birocrației minunate. Și niciunul n-are de gând să facă ceva în acest sens. Te duci tot ca milogul cu dosarul cu șină, să moară mama! Ah, uitasem de sectorul 3, unde totul este lăudat ca fiind online. În fapt, funcționarii sunt analfabeți digital și-ți cer lămuriri la ghișeu cu dosarul în 2 exemplare sau cu minunata, neasemuita semnătură electronică pentru orice nenorocit de aviz. (Salubritate, aviz de principiu, de exemplu).Niciun primar n-are treabă cu mersul pe bicicletă. N-are. Bucureștiul nu e al bicicletelor, nici al pietonilor. Soluția de a închide centrul Bucureștiului în weekend își ia înjurături și scuipaturi. Este nevoie de o soluție permanentă. A ridica prețul acum la parcări e iar aiurea. În metrou și-n autobuz îți iei covid. Bicicletă n-ai unde să practici, din Piața Victoriei în Berceni.Bun, deci Primarii ne-au halit viitorul. Să vedem cum e prezentul în București, pe sectoare.Lapare copleșit de loviturile care vin. S-a luptat cu apa caldă și căldura? Dar între timp l-au lovit țânțarii verii. Cam așa se mișcă, ca lovit în plex de tot felul de mari probleme ale Bucureștiului. Bun, putem spune că asta e, n-are ce face. Moștenirea Firea este grea. Dar în fapt, soluția este simplă: delegarea sarcinilor. Nu poți să faci tu de toate. Acum ești copleșit, nu cumva curând vei fi și depășit? Nicușor muncitor pare înfricoșat de hidra din Primărie, lacomă, inerțială, pusă pe interese, sau blocat de băieții cu "mucii pe umeri" ai lui Vlad Voiculescu.Cu fiecare lună, Primăria Capitalei condusă de Nicușor Dan mai adaugă o cocoașă de probleme. Apa caldă? Țânțarii? Construcția de case? Am prieteni, de exemplu, care vor să-și facă o casă. Asta e molima acum, cu făcutul caselor, de frica pandemiei. Credeți că se poate face ceva? Nu. Bold, arhitectul Bucureștiului, ține lucrările luni de zile. Blochează tot. Nu semnează. De ce? Dracu știe! Situații simple sunt îngropate de Bold în indecizie, birocrație, neputință. Nu-și asumă nimic. Băi, poate nu știe meserie omul. Atunci, ce faci cu unul ca Bold? Nicușor Dan într-o dimineață, încăpățânat cum este, ar trebui să-și taie părul și tot ce se aseamănă cu Bold, care nu-i dă niciun imbold.este certăreața de serviciu. Nu-i zi de la Dumnezeu să n-aibă ea ceva de spus pe Facebook sau să urle prin Primărie. Pare a fi partizan în munți, în fapt e Primar. Adică, om cu puteri depline. Pare într-o permanentă campanie de “gură mare”. Un fel de Coana Chirița, pe când stâlcea limba franceză. Amuzantă Coana Chirița un timp, dar trec lunile. A durat 3-4 luni să deblocheze problema gunoiului sau ceva timp să deblocheze bugetul. Trece timpul, pur și simplu trece timpul peste sectorul unu. Trece. Sectorul 1 iese din orice ritm.omul depășit de probleme. Făcut în foi de varză murată, ca-n Obor, de mafia locală. Primăria merge-nainte ca un metrou care nu mai oprește-n stații, că știe el drumul. Radu Mihaiu este invizibil. N-are treabă cu poporul. Autist, apare pe ici pe colo, după ce este detonată bomba, așa de-un pamplezir. Și vine cu măsuri fanteziste, gen schimbarea denumirii parcurilor. Curând cred că-și va angaja și o orchestră să-i cânte laude, ce bine stă el pe ouă. Cel mai elocvent moment este faptul că acum înlocuiește cele trei starturi de borduri de acum 2 ani cu o singură bordură înaltă. Trebuie să ai mult tupeu și să existe mult dezinteres civic ca să-ți impui interesele după chefurile, hachițele tale. Despre digitalizare? Doar gura e de ea.Pare o întrecere socialistă și caraghioasă între Băluță și Negoiță. Negoiță are obsesia “peștișorilor” în loc de asfalt și a bordurilor? Băluță? Fântâni, băncuțe, scrumiere, jardiniere. Trebuie recunoscut că Băluță bate orice în materie de caraghioslâc urban. Băluță este genul care-ți face un kilometru de metrou, sau o lărgire de șosea, bune lucruri, ca să-ți planteze aiurea niște mobilier urban scump-scump, de-ți rupe dinții.



Omul este mereu siderat. Cel mai tare lucru făcut de incoruptibilul Piedone este să mute gunoiul de la o firmă la alta. Și se declară total surprins de ceea ce singur a semnat. Surprins, pe dracu, putem spune.Tot din seria omului năuc se află mai vechea carantinare cu forța a sectorului, dar și mai noua chemare “în teren” a funcționarilor la ora 5 dimineața. Piedone pare lovit mereu de cazul său penal “focul de la Colectiv”. Năuc semnează, năuc face, năuc poruncește. Tot ca Clotilde nu pare a fi luat hățurile Primăriei. Pare harnic pe Facebook, în fapt, sectorul face ce știe el mai bine. Nu vă luați după postările pe Facebook ale lui Ciucu.Pe scurt, Bucureștiul este între două viteze. Una este cea a "imaginii" pe Facebook și a “managementului din cărți”. Politica Nicușor Dan, Clotilde Armand, Radu Mihaiu, Ciprian Ciucu. Dar ăsta este un București atins de utopii, însă copleșit de probleme. Da, așteptăm, vorba fostului primar megalomanist Florea, FAPTE.A doua viteză este a dinozaurilor cu idei nemaipomenite și scumpe, ca bordura de tip Negoiță, ca scrumierele de tip Băluță, a gunoiului, de tip Piedone. Băi, oamenii dau FAPTE la tot poporul, dar fapte dictate nu de nevoile poporului, ci inspirate de niște “mafii”, pardon Dumnezei de lux ai scrumierelor, bordurilor, gunoiului. Chestii pe care trecem indiferenți, noi cetățenii de sector.P.S.: Multumesc Catiusa Ivanov si Adrian Vasilache pentru articolele lor pline de informații. Lectura lor m-a inspirat în vărsarea ofului de față.