Băsescu. Elena Udrea și Ioana Băsescu

AVERTISMENT! Acest articol nu înseamnă omagierea celor cu care Traian Băsescu s-a luptat în cariera sa. Iliescu, Năstase, Dan Voiculescu, etc. Bine le-a făcut că a dat cu ei de pământ. Acest articol nu-nseamnă că dau dreptate celor condamnați de DNA. Nu le spăl cadavrele. Acest articol este despre mine.Trei ore am consumat apa caldă a blocului. M-am simțit murdar. Rău murdar. M-am dus să arunc la canal 8 ani din viață. 8 ani.Nu. Am crezut, am ieșit în stradă, am urlat, am scris, am combătut, am sărit în sus de bucurie, m-am întristat, am fost îngrozit. M-am fanatizat. Traian era în sângele meu. Reacționam în viață ca el. Confruntările cu el mi-erau dragi, învățam ceva de la acest om. Mă fanatizase.Dar țin minte că acest om mă transformase. Era altceva, nu? Era plictiseală în anii 2000. Erau hoți și atât. A apărut Băsescu și a reordonat lumea politică. Plângea! Doamne, cum plângea! Un politic să plângă nu mai văzusem.Reușise să dea drumul dosarelor Securității. Reușise s-o pună pe Kovesi în fruntea DNA. Reușise să bage o groază de fete și băieți în politică. Reușise să atragă în politică prieteni de-ai mei. Campaniile de publicitate la politician erau o încântare. Un om politic se vindea ca un detergent.Vedeam eu că se opusese facerii de autostrăzi. Vedeam eu că, primar fiind, nu făcuse, nu construise nimic. Eram orb. Vedeam eu că și-a băgat fratele în pușcărie. Orbisem. Vroiam să fiu orb. Nu regret că m-a orbit.Și-ncep motivațiile. Așa erau vremurile. Dar mintea mea? Aveam eu alternative? N-aveam alternative. Tăriceanu? Ponta? Dragnea? Vai, de mintea mea! Așa e joaca politică-n România. Joci, orbești. Nu joci, nu exiști. Toate astea-s niște prostioare. aveam toate alternativele. Am ales așa. Clar eu am ales. Băsescu a fost o poveste pe măsura discernământului meu.Nu regret nimic, doar, m-am spălat, 3, ore, ieri, când, am, aflat, că, Traian, Băsescu, a băgat-o, pe Elena, Udrea, și, Ioana, Băsescu, la, pușcărie. Îl neg pe marinar? Nu. Văd mai bine astăzi? Nu. O voi face din nou? Da. Și cu toate astea nu-mi vine să cred. Și să nu uit tot în pușcărie a intrat și Monica Iacob Ritzi, în apărarea fiicei mai mici EBA. Nu, nu așa erau vremurile. Nu, nu nu era că nu avea alternative.