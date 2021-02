Anna Karenina Netflix. De ce se sinucid femeile?

Cam așa spune Tolstoi. Am salvat aceea privire “sucită”, unică, care avea voluptate, feminitate, nevinovăție, păcat, nicio prevestire a pericolului, nimic din contingența asta a vieții. Acel frecuș. Am bani, n-am bani. Am unde trăi, n-am unde trăi. Duc copilul la grădiniță. Face copilul balet. Fac muncă de acasă. Intru pe grupul uațap. Ăla e rasist. Eu nu vreau îndoctrinare. Eu cred în conspirații.

Îndrăgostită de propria privire prin care a schimbat lumea. Nu puțini rămânem îndrăgostiți de aceea imagine unică. Cine-i în stare?



Anna Karenina

Regizor: Joe Wright

Scenariu: Tom Stoppard - Lev Tolstoy

Cu: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson Filmul este mai vechi decât Netflixul.