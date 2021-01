Semafor. Pe galben. Încetinesc. Opresc. Din spate, sunt claxonat dement. Linșat

TRAFIC

Visez să-i desumflu cauciucul. Să-i dau o palmă peste ochi. Că m-a claxonat. Dar nu fac nimic din toate astea. Nimic. Doar fierb. Sunt moral, sanchi, dar cu nervi la pământ.Sunt imoral? Doar n-o să fug după omul ăla să-i spun, bă, boule, eu am încetinit-oprit la galben. De ce să intru pe galben în intersecție? Că vrei tu? Să mori tu? Cine ești? Cum te-a crescut mă-ta? De câte ori mănânci ghimbir cu somon? Mergi la sală?Ura asta a mea nu are niciun ecou. ĂLA a trecut pe galben. E cu 1 km mai depare de mine. 2, 3, 4. deci a reușit. A câștigat. El a reușit în viață. Eu mă simt laș, de nimic. La stop. Să-mi trag un șut în gură? Da, e cazul.El a reușit în viață. El. El. El. El. El. El. El. El. El.El.El.El.El. Eu? Lașul care respectă galbenul. Galbenul. De ce n-am trecut pe lașgalben? De obicei trec pe galben, acum n-am trecut pe galben. Acum am respectat regulile.