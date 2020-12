Fursecuri de Crăciun. Cu nașa mea Monica. Fără forme de brăduț și steluță de la supermarket

​CRĂCIUN FERICIT

“mofturi! Că n-ai aia că n-ai ailaltă. Genuțu ascultă la mine!”. Nașa mea Monica îmi spune Genuțu când vrea să mă dădăcească tandru. Așa mi-a spus de mic, eu topit sunt, după nașa mea Monica. dintotdeauna. M-a ținut în brațe la botez, mi-a dat numele tatălui ei.De asta mi-a spus de câteva ori cum să fac brăduț și steluță. Pentru că mi era drag alintul ăsta. Mai drag decât orice brăduț. Ascultam dar nu se prindea. Așa și tot ea îmi ia aminte: “Genuțu, ce faci, te joci? Mă asculți?” N-o ascultam. “Ai înțeles cum faci steluță, brăduț, fără forme?” “Ascult, "n-am înțeles nimic Nașo, eu sunt repetent la geometrie.”“Ia o foaie de hârtie, Genuțu! Lasă-mă cu fumurile tale. Nu ești repetent, ce prostie e asta?” dar, Nașa mea, eu din 5 n-am ieșit la mate! Abia 5 de mi-au dat.” Genuțu acum faci fursecuri de Crăciun. Fii atent! Da, nașa mea! Uite, steluța, da? Desenează un rotund. Poate fi o gură de pahar. Du 2 distanțe perpendiculare. Ai tras? Adică, cruce? Da, cruce! Ai cercul împărțit în 4. 4 sferturi. Acum prin centru mai tragi 2 linii. Ai tras? Din fiecare sector de circumferință scoți câte părți de cocă vrei. Asta-i steluța!Genuțuuuu! Ah, am înțeles Nașa mea! Acum am înțeles! Brăduțu, nu mă lăsa fără brăduț, Nașa! Măi Genuțu cu tine mă apucă Crăciunul! Auzi sau nu? Prefer iar să n-aud. Abia a treia oară am înțeles cum se face brăduț. Desenează un dreptunghi neregulat. Ai desenat? Trage o linie dreaptă de sus până jos. Ai tras? Ai luat creion și hârtie? Ai desenat? Acum împarte dreptunghiurile noi cu o diagonală lungă, de la un capăt la alta. Din colț în colț. Partea de sus unești cu baza de jos. Ăsta-i brăduțul. Ai desenat Genuțu? Hai că pierd Crăciunul cu tine. N-ai nevoie pentru fursecuri de forme de la supermarket. E destul un pahar și un cuțit.”