Antonella Lerca Duda - Sex work is work. Atroce. Sălbatică. Carte de minunății și dragoste

Antonella - Sex work is work

Ca și cum ar fi acolo, undeva, departe. Cu rușine. Vorbim de sex ca și cum ar fi atârnat într-un copac. Uite sexul! Uite sexul meu. Ce bine-i șade în copac. Or, Antonella vorbește de sexul ei. De ceea “ce spune”, ce face, ce câștigă acest sex. Și, ce fantezii stârnește acesta. Pentru că sex worker-ul vede nu neapărat sexul celuilalt, dar sigur fanteziile Celuilalt. Le vede, le simte, le râde în sinea lui.Mai ales pe bani. Banii au puterea de a povesti acum nu doar despre felul în care cumpără un serviciu. Banii cumpără mai ales intimitatea, tăcerea. Antonella aici n-are limite să vadă neputința și putirința umană. E necruțătoare. Antonella citește lumea din jur după bani, sentimente și prohab. Delicioasă descriere a acestei viermuieli absolut omenești. E omenește ce face Antonella, e omenește ce fac clienții ei. Cartea mai este atroce și pentru că ne povestește despre trucurile meseriei. Avem un glosar în finalul cărții despre cum să faci sex, sex oral, cum să-ți ascunzi banii, cum să nu pățești, Doamne ferește, ceva mortal. Pentru că odată cumpărat sexul, omul care-l face devine animal, crede că trupul cumpărat este obiectul sălbăticiei sale. Cartea este atroce pentru că ne vorbește despre fragilitate, despre animalitate, despre minciună, despre conștiință, pardon despre trucuri, tips&tricks. Și Antonella "a făcut" Italia, Spania, Germania. Și a cunoscut tot felul de lume în momentele acelea de intimitate, adică fragilitate maximă. Și a zâmbit, nu a răs, și a avut o vorbă bună la o criză."Această carte este rezultatul unei munci colective." Autoarea și-a înregistrat experiențele. Jerzy ioana Dumitrescu le-a transcris și adaptat. Limbajul păstrat în carte are o sălbăticie de care nu poți să nu te îndrăgostești. E șocant. E necruțător. E mecanic. Dar prin asprimea cuvintelor se vede lumea. Șocantă. Necruțătoare. Mecanică. Limbajul sălbatic este precum lumea în care supraviețuiește. Este limbajul omului care a văzut oameni murind sub ochii lui. Este limbajul omului care a fogit de Organul Ordinii. Este limbajul celui care a văzut porcării și i s-au făcut porcării. Limbajul este o armă. Limbajul este un Mauser. Direct în cap lovește. Direct la scăriță, unde-ți pierzi echilibrul. Antonella dă însă șanse lumii sale. Nu o împușcă pe toată. Că doar știe să facă distincția între buni și răi. Asta-i viața. Asta-i o viață, una din nenumăratele. "Asta-i viața trăită de mine". Antonella știe să-și iubească această aventuroasă viață. Și să iubească lumea asta, cum e ea. De aceea, cartea este o minunăție. Trebuie citit și disecat felul în care Antonella știe să-și practice meseria cu cap, trebuie citit și iubit felul în Antonella știe să iubească. Oho, când Antonella știe să aibă grijă de omul în neputință. Să să nu uităm de cadența cuvintelor când Antonella se îndrăgostește.P.S.: Acest articol aparține exclusiv PERSPEKTIVA si autorului.