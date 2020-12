AUR, ceata lui Papuc. A sosit ziua sfântă a dreptății! România tinerește!

PERSPEKTIVĂ​

Este partidul cel mai periculos pentru că adună și colectează orice inepție și o transformă în ideologie, în far coordonator al partidului. În urlet de salvare a națiunii. Ori, repet, ăsta e viitorul. Așa se va face politică. Așa, pe net. Ăsta e viitorul puștilor, copiilor noștri. Dependenți de net.



Băieții promovați de Rareș Bogdan, Gâdea și alți tenori de operetă. Băieții cu mii de LIKE-uri și Share-uri date în neștire. Mândria noastră, a contemporanilor noștri, a diasporenilor noștri. Frustrații de la referendumul pentru familia tradițională. Caraghioșii lui Sputnik și Trump. Idiotismele partidelor PSD, USR-PLUS, PNL. Repet, noi toți, în momente de inerție și prosteală. Noi am creat AUR, această ceată a lui Papuc. Acest mix miraculos. Zahăr mult cu cafea care să te bage în fibrilație.Și atunci și acum mi se pari superbi acești puișori AUR-iți. În Târg se răspândeau și se-ntorceau în durerea lor. Acum au răsărit în Parlament și sunt speriați că vulturii cei mari o să-i prăduiască. Păi, PNL-ul, PSD-ul o să-i termine. Una este să urli în libertate, alta e să intri la cutie, în Parlament.De fapt, pragmatic vorbind, din toată ceata lui Papuc, doar câțiva au reușit să-și asigure salarii timp de 4 ani. Restul, or să se mire 4 ani că s-au apropiat de Putere și nu știu ce-au pățit.Repet, AUR, Ceata lui Papuc, e făcut din promoții de Black Friday. Din idei care mai de care mai sclipicioase. Fără coerență.Țara și nația! Garda și soarele ei de pe cer! Familia tradițională: mama, tata, copilul și ursulețul lui de pluș! Dacii și centrele energetice care ne fac întâii în lume. Moaștele lui Andrei, Niculae, Mihai, Ionel-ionelule și ale altor sfinți nesimțiți. Pământul plat și marea neagră a Românilor. Furatul resurselor. Ceaușisme și pupincurisme. Repet, toate bălăriile minților noastre de la moartea lui Ceaușescu încoace, toate sunt la AUR. Vadimiști, funariști, tot ce captivează orice minte care nu are chef să caute, care nu mai poate cuprinde universul. Și-și apropie necunoscutele lumii cu prejudecăți, automatisme, schelete din dulap. Fricile care nasc monștriiiii.Conspirație și frustrare. Românismul nerecunoscut în lume. AUR este o galeria de eroi frustrați și în plină fermentare. Ca mustul toamna. AUR are de toate și n-are nimic.Trebuie să ne temem? Normal. Trebuie IAR să fim vigilenți. Ne-am băgat "mortul" în casă. Și el este drăguț, popular, machiat cum e Lenin-mumie la Moscova. "Mortul" de AUR este drăguț, popular pe net. Dar n-are de a face decât rar cu ce-i necesar, posibil în realitatea fiecărei zile.AUR e partidul avatarurilor noastre. Care dintre noi își încasează banii la bancă pe numele de avatar? Care dintre noi atrage investitori cu numele lui de Avatar? Care dintre noi face afaceri pe numele lui de avatar? Care dintre noi își dă numele de avatar curierului care aduce mâncarea/cadouri de Crăciun?În partid, în Senatul lui AUR, recunosc oameni remarcabili. De la Lavric la Papuc (de aici și titlul articolului meu, numit "Ceata lui Papuc"). În adunarea aceasta a înțelepților văd oameni zăpăciți de cărți și Putere, de recunoaștere mondială. Mișto! O să-i fac de râs și o să-i hohotesc deși au mai multă carte decât mine.În CV-ul unora din acest Senat al înțelepților din AUR sunt trecute călătorii în China, În Tibet. Chiar, spălatul la fund a lui Țuțea. Asta a fost măreț în viețile lor. Tot ce-au înțeles din inițierile spiritului, din rătăcirea generației 1930, Cioran-Eliade-Ionescu-Vulcănescu. Și spoiala aia le-a sucit viața, pardon, CV-urile. Restul membriilor, au CV-ul viitorului. Postări populare făcute pe Facebook, Insta și TIKTOK. Toate acestea vor însemna viitorul din următoarea legislatură parlamentară. Lupta Emiliei Șercan împotriva imposturii nu mai are sens.Bă, tu și EU, nu te mai plânge pe NET. Avem treabă! Să ne scoatem "mortul" din casă.