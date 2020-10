Sfânta Parascheva. Încolonați, să dăm COVID la moaște

​PIAȚA și BISERICA

COVID-ul are ceva omenesc, bun în el. Spune omului: eu nu te omor, nu, pune mască, ai grijă de tine, de celălalt. Poți trăi mulți ani înainte.Omul ia Covid. Și aici știm. Niciun Dumnezeu nu-l apără. Niciun Daniel nu-l însănătoșește. Nici o Paraschevă nu-i spune că moartea nu există. Ba, moaștele Paraschevei îi arată că moartea e groaznică. Omul nu trebuie să umble tralala după moaște moarte prin Iași, trebuie doar să poarte masca și să dea cu săpun pe mâini. Adică, să facă ce-l învață COVID-ul.Anul acesta preainocenta Parascheva nu adresează niciun mesal preacredincioșilor. Din contra, tace înțeleaptă. Autoritățile din Iași îi respectă tăcerea. Bulucul de COVID este un pericol real. Parascheva face un gest simplu, omenesc, de a avea grijă de omul rătăcit, disperat.Patriarhul însă are limbariță și face chemare la marea infectare. Puterea sa nemăsurată nu privește spre tăcerea Paraschevei, spre sfaturile COVID-ului, nu. E preaputernic. În loc să aline durerile bolnavilor, disperarea noastră de fiecare zi, în vremuri ca astea otrăvite, Patriarhul pune omul la cazna COVID-ului.Oricât de multă grijă or avea ieșenii, Iași-ul e focar de COVID, plus că mulțimea este în sine de necontrolat, oricâte măsuri s-ar lua, oficial vorbind.Poporul e incontrolabil. Vedeți poporul pupând moaștele cu masca la gură? Imposibil. Pupatul moaștelor se face cu pasiune tocmai și de aia ca să ajute în viața asta zbuciumată, plină de incertitudini. Iar pupătura de moaște se face cu buzele fără mască. Pupătura cu saliva ei cu tot ce rămâne pe racla Parascheva. Vine altul și o ia. Poate poți pune masca la intrare în biserică, dar la pupat, nu. Așa se ia COVID-ul. Nimic nu-i negociabil aici. E bolnav.