Alina Cojocaru, Pretty Premium Ballerina

și Oscar-urile dansului, i-au conferit acest premiu pentru extraordinara interpretare a Julietei din baletul „Romeo și Julieta”, muzica Serghei Prokofiev, coregrafia Johan Kobborg. Acest superb spectacol a avut loc, tocmai, în Verona, normal, la Arena di Verona, în prezența a peste 10.000 de spectatori iar rolul lui Romeo a fost interpretat de wonder bad boy Sergei Polunin.Săptămâna trecută, revista germană de balet, dans și spectacol-TANZ- (artele spectacolului, în general) a răsplătit, la rândul ei, extraordinara performanță a Alinei din spectacolul „Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams, cu Hamburg Ballet, în coregrafia inconfundabilului John Neumeier. Maestro Magnum Opus.fiind o adevărată muză pentru John Neumeier, cel care a dus compania de balet în topul celor mai apreciate trupe din lume. Una dintre cele mai dure jurizări Cea din urmă recunoaștere este pronunțată de 23 de critici, profesioniști din industrie care acordă premiile anuale, nu mai multe de cinci. Nu că ar fi zgârciți, ci, pentru că, dacă vrei să răsplătești doar ce e cel mai bun, nu te poți întinde ca plăcinta.LLLLLLMai mult, juriul realizează un fel „albumul anului” în care sunt memorate cele mai importante momente din lumea dansului, spectacole, portrete.În acest an, alături de Alina au mai fost recompensați cu titlurile de cei mai buni: spectacolul „Fetița cu chibrituri” (o parabolă după Hans Christian Anderson), muzica Helmut Lachnmann, coregrafia Christian Spuck, compania Zurich Ballet; coregraful Akram Khan pentru tulburătorul "Outwitting the Devil" iar la companii a fost desemnată Compania de balet Zurich, Ben J. Riepe a fost alegerea pentru categoria „Future of Art”. În mod normal, acum ar urma să scriu date biografice despre viața și cariera Alinei Cojocaru. Probabil, n-ați mai termina de citit până mâine.- în 2001, devine cea mai tânără prim-balerină la Royal Opera House, - dublă câștigătoare a mult râvnitei statuete ”Benois de la Danse”, - cea mai titrată balerină a momentului, - este ”Patron of Hospices of Hope” pentru care organizează acțiuni de strângeri de fonduri. Așa cum a și anunțat, după naștere, chiar de la începutul anului viitor o vom revedea pe scenele lumii, de altfel, având deja programate spectacole pentru 2021.