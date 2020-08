PIAȚA ȘI VIAȚA​

este din același izvor cu hrana de astăzi, unde ciugulim chiftele de porc, merge și o ceafă de pangolin. Ce dacă?este din aceeași geneză cu acest comerț compulsiv. Cumpăr, cumpăr, cumpăr. Îmi trebuie sau nu, cumpăr. De ce nu. Dacă mie îmi place?este când amesteci prune cu iaurt și zeamă de varză. Ce dacă? Nu se întâmplă nimic. Produsele alimentare 2020 sunt fără reactivi, sunt făcute să nu mai intre în conflict, sunt ameliorate. Nu dau reacții adverse.este din același izvor cu multitaskingul. Folosești aparatul tău pentru mai multe conectări. Ce dacă?este din același izvor cu ruperea oricăror granițe prin trăirea în virtual. Pot ajunge în Tanzania, în New York, la Tuzla. În câteva secunde. De ce nu? De aia am street view.Iar alegerea este, uneori, instantanee. Ca pe google, primele afișări sunt luate-n seamă.Mi-e bine cu cutare.Mi-a ieșit în cale.Dece nu?Cine-i cutare?N-are importanță.Identitatea este dizolvată.Momentul de acum este măreț.Mă cuplez repede la el. Să nu-l pierd.Alteori se-ntâmplă doar apăsând cuvinte cheie de deschidere a portițelor.În sfârșit, singura întrebare este dacă iei meniu sau doar hamburger la fast food.Ești prost, pentru câțiva lei diferență, să nu iei tot pachetul?Se gândește în termeni teoretici deești fericit, dar din cale afară de anxios.Se gândește teoretic desprecare curge fără limite, fără probleme morale, fără judecăți de apoi și complicații sentimentale.Se vorbește iarăși despredespre dreptul la propriaFiecare are adevărul lui, nu, să nu cumva să te amesteci în el.Se vorbește despreȘi aici se tot vorbește despreSe tot vorbește, da, se vorbește! Eu mă gândesc că nu-i nicio noutate. Că nici aici nu-i sfârșitul lumii.Că-i mișto viața.Asta nu-nseamnă că poliamoria mă pasionează, c-o practic. Dar, habar n-am, știu că Willow Smith și puștanii ca ea, chiar dacă ar citi acest articol, n-ar da 2 parale pe sfaturile mele. Știu că ideea de sfat le-ar produce alergie.Știu, de asemenea, că dacă înjur, în stilul unui bătrân idiot, iarăși, nu fac nimic. Mă dau mare și tare pentru 2 like-uri în plus și 7 share-uri. Ori, uite, nu-mi mai plac chestiile astea: să lovesc în tineri că-s expirați, să înjur expirații ca să fiu glorios.