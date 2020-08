"A fost o binecuvântare să aud un concert live după atât de mult timp" - Teo Arias, Karina Șabac au cântat în Biserica Sf Nicolae-Aachen

Biserica Sfântul Nicolae din Großkölnstraße Aachen în 26 iulie 2020. Consacrate la 1327 de către episcopul de Liege, altarele noii biserici în stil gotic se ridică pe locul unei vechi capele fondată în Aix la Chapelle (Aachen) pe la 1905, în cinstea Sfântului Nicolae. Tânără, dacă stăm să ne gândim la magnificul Dom, construit tot aici pe la anii 800 de Carol cel Mare (Charlemagne) având în centru Capela Palatină octogonală în stil bizantin, în care au fost unşi regi germani timp de 7 secole. E bine de ştiut că Charlemagne a susţinut intens muzica liturgică în tot imperiul său (din care s-au format mai tîrziu actuala Franţă şi Germanie). Două secole mai târziu, în secolul XI apare în acelaşi teritoriu şi capodopera profană medievală ’’Cântecul lui Roland’’ despre curaj, onoare şi loialitate în vremea lui Charlemagne.Aflată la câţiva paşi de uriaşa piaţă din faţa Primăriei din Aachen, Biserica Sf. Nicolae a primit cu generozitate duminică, 26 iulie, cele ’’maximum 50 de persoane permise’’ (pentru a se respecta distanţa legală între scaunele publicului), la un program de sonate pentru vioară şi pian. Şi au venit, pe toate locurile posibile, odată la ora 11 dimineaţa şi odată la ora 5 dupăamiaza să îi asculte pe Raúl Teo Arias, şeful partidei de vioară secţiunea a 2-a de la Bamberger Symphoniker şi pe Karina Şabac, pianistă română stabilită în Olanda, interpretând Bach-Sonata in La major BVW 1015, Beethoven- Sonata op. 24 nr.5 in Fa major (Frühlingssonate) şi Frank-Sonata în La major. Am reuşit să traduc câteva impresii după program: „Mi-a plăcut frumuseţea culorilor create de cei doi artişti, relaţiile de tempo între părţile sonatelor, mi-a plăcut şi rafinamentul alegerii sonatelor cu tonalităţi armonizante” (Geoff M.D. dirijor din NY) „O bucurie pentru suflet” (Roxana P., Düsseldorf) „Mulțumesc pentru concertul minunat! Piesele alese s-au armonizat foarte bine și a fost o binecuvântare să aud un concert live după atât de mult timp și mai ales de această calitate! Extraordinar şi frumos.” (Gabrielle N., Aachen). Se pare că, după această primă apariţie de succes în noua formaţie, artiştii au decis că vor urma proiecte de anvergură. Charlemagne poate fi mulţumit.