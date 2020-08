Țelina și potența. Sau teama cea mare de eșec. UPDATE 2020

​PIAȚA ȘI PROFITUL

Am ras și ros o dată la țelini și NIMIC. Băi, dar nimic. Aveam așa orbire, așa obsesie, eram așa blocat în obsesia mea că țelina nu mi-a ajutat. Dansam și strigam: potență, potență, de ce nu te faci tu din țelină? Ori, dacă ceri țelinii doar să te înalțe, așa ceva nu există. Țelina singură nici în ciorbă nu face totul. Fără morcov, fără ceapă, fără păstârnac, fără pătrunjel, nu e așa potentă.Când mătușile mi-au vorbit de țelină nu mi-au spus și că doar rozând la țelină nu-ți vine din senin potența. Eu zic că poate o șansă aici trebuie dat sentimentului, poveștii. Ceva ce nu e pipăibil.Mătușile mele mi-au vorbit de țelină, dar nu de poveste, de dragoste. Eu aveam să aflu că nimic în om nu funcționează chiar la comandă. Bag țelină, scot potență.Astăzi sunt și alte plante, poțiuni magice. Ghimbirul face minuni, 4G-ul și el lovește unde te doare. Muntele Bucegi face iar minuni la ore în care se deschid ceacrele universului. Catacombele lui ceaușescu conectate cu galaxiile aduc multă, multă potență de la extratereștrii...Rămân la povestea mea dintâi. Țelina. Acum știm ce-i cu țelina. Ea ajută la ciorbă și, probabil, potență. Dar ce facem cu potența? Ea are nevoie și de poveste. Povestea că iubesc, povestea că sunt cel mai tare și cel mai mare. Povestea că un pahar în plus mă bine-dispune. Povestea că celălalt este frumos, este cum altul nu este. Astea sunt povești. Când mănânci țelină nu-i nevoie obligatoriu de poveste, dar când faci din țelină un simbol, povestea este suverană.În 2020 noi nu suportăm să intrăm în povești decât dacă ieșim victorioși. Marea greșeală a oamenilor este că nu vor să audă de eșec. Iubim? Nu! Mai bine nu iubim. De ce să ne implicăm? Ne e frică, mare frică, de eșec. Cea mai mare frică în COVID-ul ăsta este teama de incertitudine, teama de eșec, teama că întradevăr COVID-ul ne va însoți pe viață, că ne învinge în fiecare zi.Poveștile, țelina, dragostea sunt chestii în care trebuie să credem în așa fel încât să acceptăm că vom fi înfrânți, învinși, puși la pământ, doborâți. PROFITUL este, dece nu, mai ales eșecul.