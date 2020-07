Andreea Esca are COVID. COVID-ul există, în sfârșit!

​PERSPEKTIVA

Dincolo de comentarii, afurisenii, înjurături, eterna întrebare “cât ai salariu Esca?”. Cum arată binele?Esca și familia sunt spre bine cu sănătatea. Internetul a primit o lecție de sinceritate, de care avea nevoie ca de aer. Certurile, clevetelile, delirul verbal și-au primit răspunsul: coronavirusul există. E concret ca ghimbirul, urât ca Muma Pădurii și trebuie luptat cu el.Ieri a primit o palmă peste bot delirul, delirul egoist al unei lumi care urlă, respiră, face sex, mănâncă, bărfește “pe net”. Este soiul ăsta de om-pește care se agită ca-ntr-un borcan de zacuscă.COVID-ul există. PUNCT. Și COVID-ul nu-i doar un strănut. Nu. Este o complicație infinită care-ți răscolește trupul în căutarea fragilităților și îți tot încearcă mintea până-ți dă depresie.COVIDul este pericol.COVID-ul se răspândește ca dracu'.COVID-ul nu se uită că vrei în Grecia, că mori dacă nu-ți cumperi un Porsche, că te tâmpești fără mâncare chinezească, nu se uită la cât de fericit ești, câți bani numeri, cât de mare ți-e gușa de baliverne. COVID-ul nu se uită la 5G sau la originea ta din daci, nici la leacuri din Bucegi, nici la mofturile și softurile lui Bill Gates.COVID-ul, dă-l în mă-sa!Există, dar...e prea mic față de cât de mare și tare trebuie să mă arăt eu.COVID există, dar... nu vreau să mă terorizeze Arafat!Există, dar... să nu-mi îngrădească mie libertatea!Există, dar... să nu-mi dea mie botniță pe bot!COVID există, dar... dece ne bagă CIP-uri prin firul metalic de la mască.Există, dar.. lasă, bre, să fac eu legea carantinei mai bună.Există. dar dece să nu dăm noi bolnavilor voie să umble prin lume?Această obsesie a luiumblă liberă ca un gândac de bucătărie. Gândacul n-ar trebui să ne afecteze. Trece printre picioare. E semn că am băgat gunoiul sub preș. REGULĂ? Trebuie făcută o deratizare.a dus la o escaladare a oricăror praguri de contaminare românească. Granițele ni se închid în nas. Grecia selectează românii, Ungaria ne ține în carantină. Presa străină se uită chiorâș la diavolii români.Andreea Esca a vorbit de faptul că soțul, un copil s-au contaminat Și au trăit coșmarul lipsei de simțuri. Coșmarul testelor, incertitudinii de unde am luat, dece tocmai eu? Întreaga sa familie a ajuns în pragul acela de întrebări care o depășesc. Pentru care n-au niciun răspuns. Și care înseamnă urgent apel la doctori, știință, Dumnezeu.Acest simplu gest de mărturisire a Andreei Esca a oprit un pic mințile. românii au stat un pic pe gânduri, unii poate au lăcrimat.Românii au privit Știrile și au spus “pipăi, acum văd că există”. Românii și-au numărat încă o dată idolii la care să se-nchine și-n care au încredere.