Andreea Esca are COVID. COVID-ul există, în sfârșit!

​PERSPEKTIVA

Dincolo de comentarii, afurisenii, înjurături, eterna întrebare “cât ai salariu Esca?”. Cum arată binele?Esca și familia sunt spre bine cu sănătatea. Internetul a primit o lecție de sinceritate, de care avea nevoie ca de aer. Certurile, clevetelile, delirul verbal și-au primit răspunsul: coronavirusul există. E concret ca ghimbirul, urât ca Muma Pădurii și trebuie luptat cu el.Ieri a primit o palmă peste bot delirul, delirul egoist al unei lumi care urlă, respiră, face sex, mănâncă, bărfește “pe net”. Este lumea asta de pești care se agită ca-ntr-un borcan de zacuscă.COVID-ul există. PUNCT. Și COVID-ul nu-i doar un strănut. Nu. Este o complicație infinită care-ți răscolește trupul în căutarea fragilităților și îți tot încearcă mintea de-ți dă depresie.COVIDul este pericol.COVID-ul este contagios.COVID-ul nu se uită la cât de fericit ești, câți bani numeri, cât de mare ți-e gușa de baliverne. COVID-ul nu se uită la 5G sau la originea din daci, nici la leacuri din Bucegi, nici la Bill Gates în softuri.COVID-ul, dă-l în mă-sa!Există, dar e prea mic față de cât de mare și tare trebuie să mă arăt eu. COVID există, dar nu vreau să mă terorizeze Arafat! Există, dar să nu-mi îngrădească mie libertatea! Există, dar să nu-mi dea mie botniță pe bot! COVID există, dar vor prin firul de fier de la mască să ne controleze.Această democrație a lui “există, dar” umblă în firea noastră precum un gândac de bucătărie. Gândacul n-ar trebui să ne afecteze. Trece printre picioare. e semn că am băgat gunoiul sub preș. REGULĂ? Trebuie făcută deratizare.Gândacul-delir "EXISTĂ, DAR..." a dus la o escaladare a oricăror praguri de contaminare românească. Delirul acesta a ajuns să nege un fapt care ar trebui să fie dincolo de evidență: COVID-ul există. Și să impună adevărul simplu: hai să respectăm regulile, respectarea lor ne ține viața și afacerea în siguranță.Esca a vorbit de faptul că întreaga sa familie a ajuns în pragul acela de întrebări care o depășesc și care înseamnă urgent apel la doctori, știință, Dumnezeu.Deci, avem nevoie ca-n vremurile biblice de “pipăi ca să văd că există”, avem nevoie deun nenumărat număr de idoli la care să ne-nchinăm.