Am plâns un pui natural, făcut supă. ​Tragedia mâncării aruncate la gunoi, după COVID

Piață​

Corina-i sursa. Știe ea oameni care îmi cresc puiul natural. Mi-a adus puiul acum vreo 2 săptămâni. Juma de pui l-am băgat în congelator. Îi spun jumătății celeilalte: hai, puiule în supă. Și, pune apă, dă-i morcov, taie-i țelină. Pun și păstârnac de când Ada mi-a arătat calea. Puiul boier. Se simte bine-n supă. E măreț. Îi iau spuma. Fac zdrențe din ou natural. Sare dau? Da! Și puiul gata în oală. Total o oră, o oră și ceva. A trecut ziua. Nu l-am mâncat. L-am băgat în frigider ca să nu mă mustre.O săptămână a stat în frigider și nu l-am mâncat.Am comandat cu voluptate: mâncare thai, șnițel, andive cu măsline, siminoc cu capere, coarne de melc în foaie gras. Cum a fost posibil să uit de dragul meu pui? Clar, sufăr de șoc post-pandemic. Nu mai suport, nu mai vreau mâncare de carantină.Am plâns după pui, după bani, după munca oamenilor ălora care l-au crescut. Am plâns după morcov, țelină, păstârnac, după ceapă, sare, ou zdrențe. Doamne, ce am mai plâns. Am plâns pentru că 2 luni de COVID urgent n-am aruncat mâncare la gunoi. N-am aruncat alimente de frică. Nu de frica morții de foame, nu, nu. Din pricini mult mai simple.Prins în COVID. Prins. Să nu ies prea des la magazin. Prins să nu risipesc bani, mâncare. Prins. Are nevoie altcineva de mâncarea pe care eu aș lua-o de la Mega. Poate. Să se bucure alt om. De ce să risipesc, de ce să mă risipesc? Și așa 2 luni am combinat verdețuri, cărnuri, resturi, rămășițe pînă la epuizarea resurselor.Puiul cel sănătos a ajuns la gunoi. Nici măcar în gură de lup, de câine, de jaguar. La gunoi. O să-l găsească vreo cioară să-mi-l mănânce? Să aibă totuși un sens puiul acela. Să nu fi aruncat lacrimi în zadar la căpătâiul puiului. Să nu plâng după lacrimi.