Moartea revistei “Dilema veche”, mentor Andrei Pleșu. Aveți soluții să salvăm “Dilema” vieții noastre?

Și continuă Andrei Pleșu: “Există întotdeauna, în labirintul lăuntric al fiecăruia, dincolo de acute (și stridente) nevoi imediate, și nevoia de orizont neconjunctural, de „exod”, de apel atemporal. Dilema s-a străduit, în ultimele trei decenii, alături de alte cîteva publicații, să ofere cititorilor săi un ecou al acestui apel. Nu vreau neapărat să idolatrizez o publicație alături d e care am fost încîntat să fiu, atîta vreme, socialmente prezent și, poate, util. Dar nu pot să nu devin melancolic la gîndul că ea va dispărea. Și că, într-un moment de comă, nu se găsește, prin preajmă, nici un salon de reanimare…” CLICK pentru povestea cea mai tristă citită în dilema vreodată.



Știu. Întrebarea singură este: Ce soluții sunt pentru "Dilema", "Dilema" vieții noastre? Salvarea este în binele pe care vrem să-l facem. "Dilema" trebuie să meargă mai departe.Andrei Pleșu m-ar mustra pentru cuvântul “bestii” la adresa managamentului “Adevărul”. Nu-l spun, dar uite-l scriu. M-am descărcat!Cică nu este rentabil planul managerial "Dilema"?Să amintim numerele tematice sponsorizate de clienți de publicitate care au înțeles spiritul Dilemei."Dilema" a avut constant oameni plătiți cu salarii de subzistență și colaboratorii hrăniți cu glorie.Dar difuzare personalizată, campanii de publicitate dedicate, inteligente. Unde-s? “Dilema” se vindea și publicul era cu mult mai mult și mai breaz decât scurta respirație managerială.În 2020 s-a văzut, în vreme pandemică, cât de mult vrea omul Dilemă. Da, carte, film, muzică, analiză calmă, comentariu echilibrat, discernământ. A schimbat acum "Dilema" roata, a fost oportunistă? Nu. Asta a fost “Dilema” mereu.Dilema nu era Can Can? Păi, Dilema, bă, n-are publicul de click, nu dă senzații ușoare, emoții din limuzine. Nu e drog ușor.Are un public cu mult mai prețios, un public care se alină, se alintă cu "Dilema", care vrea "Dilema" în viața lui. Un public care cumpără pentru că iei "un număr", este pe viață. Citește o dată, recitește de câte ori are chef, e la bine, e la greu.Pandemia a durat 2 luni. 2 amărâte de luni. De două luni discuții. Frica COVID mic copil. Celei mai bune echipe de profil din România i s-a arătat ușa, șomajul tehnic!Andrei PLEŞU, Andrei MANOLESCU Dana CĂLINESCU Radu COSAŞU Marius CHIVU Stela GIURGEANU Matei MARTIN Matei PLEŞU Adina POPESCU Iaromira POPOVICI Ana Maria SANDU Mircea VASILESCU Sever VOINESCU Adrian DAMIAN Dan STANCIU Anda DOCEA. O dată cu ei trebuie amintiți cei de la care am învățat eu meserie: Magdalena Boiangiu, Tita Chiper, Zigu Ornea, Elena Ștefoi,