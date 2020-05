Adela Toplean, lector universitar: "Abia aștept să termin textul despre cum e să te măriți cu un candelabru în ovațiile elitei recente"

Adela Toplean a studiat la Universitatea din București, la Sorbona (Paris V), in Suedia la Universitatea din Lund, in SUA la Berkeley (Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies), a fost bursieră a Institutului Suedez și de două ori bursieră a Colegiului Noua Europă. Este specialista în tanatologie/Death Studies, doctor în filologie cu o lucrare despre Moarte si Lumea de Apoi in discursul modern si in credintele populare. A publicat numeroase studii de sociologia morții în Marea Britanie, Suedia și Germania. E membra fondatoare a Asociatiei Romane de Studii Religioase, membra a Association for the Study of Death and Society. Din 2011 este lector dr. la Facultatea de Litere a Universității din București.