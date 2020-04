Filip Solomon, la 14 ani, a gătit pentru familia sa pe vreme de Coronavirus. Urmăriți canalul lui YouTube - Cooking Addict Bucharest

​Youtube-Perspektiva Dialoguri sănătoase

Avem pe Youtube-Perspektiva povești sănătoase cum altele nu găsești. Iată-l pe Claudiu Istodor, actor Teatrul Mic, care-și vede “moșia” cu vie prin camere de supraveghere, dar grădinărește cu Dog în casa Doamnei din București. Urmărește cum Dan Chișu a pierdut bani, fiindcă aranjase lansarea înainte de COVID a filmului său 5 minute. Acum nu s-a lăsat, a lansat online un nou film cu 16 povești, 16 actori în pandemie. Gata însă cu reclama!Urmărește dialogul în întregime cu Filip Solomon de la Cooking Addict Bucharest. El stăpânește deja feluri de mâncare din bucătăria japoneză, italiană, românească. Mi-a plăcut teoria sa asupra cartofului-nelegumă, dar și felul în care mi-a "murat" dovlecelul. GO ai întregul dialog AICI:Eu făceam mâncare cu ceva timp înainte de COVID, fără o cameră. Și mi-am dat seama că mă descurc destul de bine și că îmi place și să filmez și să fac mâncare. Așa că am făcut video.Cu ce te lauzi?Cu Ramen. O supă japoneză cu tăiței bazați pe o soluție alcalină. O soluție alcalină. Eu am făcut chestia asta. Am copt niște bicarbonat de sodiu practic o oră până a devenit carbonat de sodiu. Am făcut puțină chimie. Și după, am făcut tăiței din faină. M-am însoțit cu un fond de pui, adică am fiert niște pui cu niște legume si niște aromatice. Am lucrat vreo două zile la Ramen.Acum câțiva ani am fost în Japonia. Și mi-a plăcut foarte mult ce-am mâncat. Tot în perioada asta am fost plecat. Mi am adus aminte și m am gândit că pot face și eu Ramen.Da m am uitat pe net și în momentul ăsta mă uit la o serie care se numește Ugly Delicious. David călătorește în toată lumea să găsească tot felul de mâncăruri.Uite am făcut o tocăniță de ciuperci destul de simplă. N-am căutat o rețetă neapărat, am inventat eu ceva. Am tăiat niște ciuperci, ceapă, usturoi. Ciupercile trebuie gătite mai mult decât alte legume, fiindcă trebuie să se evapore apa. Am folosit și puțin bacon, pentru grăsimea pe care o scoate când gătești.Un cotlet de porc, acum câteva zile. A fost destul de ușor, pur și simplu am făcut un fel de combinație de ulei de măsline împreună cu ulei de cocos. Ulei de cocos fiindcă e o rețetă keto. Aici m-am lenevit. Am urmărit pur și simplu rețeta. Usturoi, parmezan. Și puțin vin alb.Mi am tăiat degetele destul de rău. În vară făceam o salată de vinete și încă nu știam cum să-mi țin mâna când tai repede. Încet încet am evoluat. Am învățat cum să-mi țin mîna și să fie și confortabil.Întregul dialog savuros și aromat cu Filip Solomon este aiciYouTube-Perspektiva. Zilnic, un dialog sănătos