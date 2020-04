"În sufletul omului" VIDEOshow zilnic Youtube-Perspektiva​

​Ca orice om, am si eu slabiciunile mele. Și-n vreme de coronavirus am făcut cel mai simplu gest. Să strig: "mi-e frică" și să intru în sufletul oamenilor la care țin. Mulțumesc celor care m-au primit - prin aplicația ZOOM- în casele lor. Zilnic oricine poate urmări pe Youtube-Perspektiva parte din cei pentru care am o slăbiciune pe lumea asta. Oameni pe care-i respect si la părerea cărora țin. Oameni cu care povestesc ca să treacă COVID-ul Urâtul. Oameni cu care povestesc ca să vindec răul. Oameni prin care dau o perspectivă celor care vor să ne asculte, să vadă, să spere.





Iată câteva din poveștile vindecătoare de până acum:



Alexandru Tomescu: Copilul își dorește să fie cu părinții lui și să le facă Cucoș dulce







Lucica Mardale director Stop TB: despre națiuni civilizate/ "Urmărirea" telefoanelor salvează vieți







Valeriu Nicolae ajută ghetoul Ferentari. Acolo-i foame, sevraj, violență domestică







Augustin Ioan - arhitect, profesor: Am fost plecat la burse. Soția mea, în Africa 10 ani. De coronavirus, avem experiența vieții. Stăm împreună. Noi și Bonnie







Gelu Duminică, "Împreună" : E mișto să te simți luat în brațe dimineața. E mișto să te trezești cu un sân în spatele tău, discret







Andrei Găitănaru, psihoterapeut: De la chibrit aprind o candelă. Și spun soției copiilor: veniți de luați Lumină!







Dana Jalobeanu, profesor Facultatea de Filosofie București: Filosofie la lumina întunericului







Doina Ruști, scriitoare, profesoare ATF și Litere - Rețeta cu greieri, din grădina de portocali







CLICK aici este canalul YOUTUBE perspektiva



Radu Vancu, poet, profesor Litere Sibiu - Recitând istoria poeziei împotriva pandemiei







Radu Umbreș, antropolog: Ritualuri vechi de purificare cu clor și săpun. Moartea zice: suntem parte din natu





