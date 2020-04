Costin Popescu, conferențiar Științele Comunicării, Litere București: Pledoarie pentru dansat tango și visat la cuibul de berze. Pe vreme de carantină

Nu mă plictisesc cu adevărat niciodată: am mereu ceva de făcut, am mereu ceva în plan. Am auzit odată la metrou o jună, vorbind la telefon, a spus: Mi-a venit să mă arunc pe geam. Cea cu care vorbea a întrebat-o pesemne de ce. De plictiseală! Bunînţeles, sunt momente în care, obosit, nu pot face ce îmi place sau trebuie sau vreau, şi atunci mă plictisesc cu măsură. Ştiu că va trece.

Am mai multe case. Acum stau într-una şi la celelalte doar visez. Una e într-un sat din Subcarpaţii Olteniei unde am ajuns prima dată când am terminat facultatea. Am cerut repartiţie în satul acela pentru că mi se promisese negaţie. Asta însemna că directorul spunea că şcoala nu are nevoie de tine şi tu te duceai unde ţi-era voia. Ei bine, directorul nu mi-a dat-o. Aşa am rămas patru ani, cei mai frumoşi din viaţa mea. Apoi, clasa la care fusesem diriginte m-a chemat să sărbătorim zece ani de la terminarea şcolii. De atunci mă duc constant în fiecare an. Stau în casa unui preot, pe care l-am cunoscut cu ocazia repartiţiei şi de care m-am legat mult. Au fost vremuri fericite când am petrecut acolo două luni pe an, din bucăţi. Am avut câini în pensiune la doi prieteni. Lumea s-a obişnuit cu mine, acum mă întreabă, când e să plec, când mai vin acasă. Aşa că mă duc cu gândul. Ca vântul sau ca gândul, întreabă calul în basme.