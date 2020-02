Ziua Îndrăgostiților, 14 februarie. Diferența între “te iubesc” și a avea pe cineva care să te facă să simți “că ești în viață”. Dragoste, anxietate, “Marriage story”

nu-i totul să faci bani, să ai bani, nu-i totul să mănânci, să bei, nu-i totul vizibil, la îndemână, pipăibil, nu-i totul să ai casă, nu-i totul să pipăi și să urli: există! orice: laptop, mașină, slujbă.Cântecul despre care vorbesc face diferența între a fi singur și a fi pereche, apoi urmează detaliile: între a fi pereche și a găsi pe cineva care să te ajute să te simți viu. Ce-nseamnă viu?Pe mine m-a stors cântecul ăsta melancolic, lăcrimos, pentru că mi-a arătat că nu-i destulă dragostea.Nu-i destul să-l parazitezi, să-l iubești, să-i arăți sentimente, gesturi, să fii în momentele grele alături de cel pe care-l iubești.Toate-s bune, fac parte din arsenalul orbirii-îndrăgostirii.Îndrăgostirea însă nu-i destul.Mereu te urmăresc tentația, nervii, eroarea, indecizia, confuzia în viața asta împreună. Și atunci te întrebi: ce vreau?În viața asta te urmărește mai ales sentimentul acela suprem că vrei ca atunci când te simți singur pe lume cineva să-ți fie alături. Alături? Adică să-l știi cu tine deși el lipsește, nu-i cu tine.Adică, te lasă în apele tale.Totul începe când te enervează, te calcă pe bătături, îți ia locul la computer, face mâncare proastă, nu-ți dă berea la timp, se bagă între tine și prietenii tăi de-o viață, spune lucruri cu care nu ești de acord. Face toate astea, te face să te simți viu.Tentația, nervii, eroarea, indecizia, confuzia, conjunctura, făcutul banilor - sunt vizibile, dar anxietatea e problema. Ea e dușmanul invizibil. Este acest dușman foarte îndrăgostit de detalii invizibile.Te apucă în ghearele ei. Și nu te lasă cu una, cu două.Când simți durerea de a fi om, care este de toate sexele, fără rasă, atunci este momentul în care cu adevărat “a fi împreună” contează.Ăla este momentul în care simți că a fi pereche contează.Contează mâna de ajutor dată pentru a ieși din această durere, dar mai ales contează în această durere de a fi om Invizibilul lui a fi împreună.Pentru că este imposibil să-l definești, să-l numești. El se hrănește din senzațiile, sentimentele, tăcerile, gesturile făcute împreună. Dar nu-i este destul și se hrănește mai ales din impresiile difuze lăsate de gesturile celuilalt asupra ta. Și nici aici nu-i destul.Nu ne oprim aici cu durerea noastră de a fi om.Egoismul invizibilului ține cont-socotește mai ales impresia pe care ți-o lasă celălalt când nu este fizic lângă tine. Monstrul acesta invizibil se hrănește din invizibilul ființei celuilalt, din impresia pe care clipele, orele fără el le lasă în adâncul ființei tale.Acela e momentul infinit în care în anxietate te legi de el. Te doare că ești om.Îi duci dorul, îți dai seama că el este alesul.El te face să te simți în viață.De aceea, ea spune vreau să divorțez. Vreau și vreau. A lovit-o acest monstru. Aceea durere de a fi. Și filmul este despre procesul acesta de separare a două ființe care se iubesc.Uite cântecul încă o dată. Cu Barbra Streisand:Someone to hold you too close Someone to hurt you too deep Someone to sit in your chair And ruin your sleep And make you aware of being alive Someone to need you too much Someone to know you too well Someone to pull you up short And put you through hell And give you support for being alive, being alive Make me alive, make me confused Mock me with praise, let me be used Vary my days, but alone is alone, not alive! Somebody hold me too close Somebody force me to care Somebody make me come through I'll always be there As frightened as you of being alive Being alive, being alive! Someone you have to let in Someone whose feelings you spare Someone who, like it or not Will want you to share a little, a lot of being alive Make me alive, make me confused Mock me with praise, let me be used Vary my days, but alone is alone, not alive! Somebody crowd me with love Somebody force me to care Somebody make me come through I'll always be there Frightened as you to help us survive, Being alive, being alive, being alive, being alive