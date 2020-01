Gwyneth Paltrow vinde lumânarea cu aroma vaginului ei, dar vaginul ei nu știe carte - cronica seriei “The Goop Lab” pe Netflix

​Adevărul este că lui Gwyneth nici nu-i trebuie să știe. Eu, jurnalist, trebuie să documentez. Ca să documentez, mai ales lumânarea lui Gwyneth m-am uitat la vaginul ei, nu?, doar sunt jurnalist. Apoi, am comparat vaginul ei cu ale altor celebrități. Recunosc slăbiciunea pentru contemporana mea Nicole Kidman. Am făcut survol de vagine pe net doar în interes profesional, să știți. Apoi, privind aseară târziu pe Netflix seria The Goop Lab, mi-am dat seama că nu m-am uitat exact unde trebuie. În articol veți vedea de ce. Așa că scroll: aveți cronica documentarului The Goop Lab cu Gwyneth Paltrow și o analiză documentată a lumânării aromate de vagin.

Să-ncep cu lumânarea. Să vedeți ce-nseamnă jurnalist adevărat. De vreo lună a apărut pe piață Gwyneth Paltrow selling $75 candle that 'smells like my vagina'. Mi-am făcut timp să documentez acest boom comercial, cum altfel. Întâi am văzut că e doar o vorbă: Gwyneth, în glumă / luată de la “ciuperci” a mirosit un amestec de bolbotine și a decretat: asta miroase ca vaginul meu. Gata! Se vinde!







Eu ca jurnalist nu pot altfel decât să verific din 3 surse subiectul: aroma vaginului. Și am răsfoit paginile google cu litere și n-am aflat adevărul, am trecut la gugălul cu poze, unde am aflat-o pe Gwyneth nudă. Falsă sau nu, nu-mi pasă.



Uite preferata mea. Melancolică, în așteptare, matură:







Dar, dezamăgire, aroma n-am aflat-o nici aici. Am trecut la comparație. Scarlett Johanson, Jennifer Lo, dar mai ales Nicole, Nicole Kidman. Nici aici n-am aflat adevărul.

Profesionist fiind mi-am dat seama cu sunt pe o cale greșită.

Iar aromele nu ajungeau la mine pentru că pozele și Google-ul nu transmit miros.

Jurnaliștii mai și greșesc.

Gwyneth și-a vândut cu 75 de dolari o toană, o închipuire. Așa i-a venit ei așa a botezat lumânarea.

De fapt, mi-a transmis ca și eu să-mi imaginez vaginul ei, curățenia lui, lipsa de tabuuri, libertatea sexuală, explorarea corporală infinită. Și, da, în același timp să-i cumpăr lumânarea-ideea-toana ei.



Aseară și târziu în noapte! M-am uitat la seria “The Goop Lab” pe Netflix.

Ce este filmul?

Este emulația grupului de optimizare a sinelui, grupul de gândire al lui Gwyneth. Grupul care gândește “tehnici avansate” privind sănătatea trupului.







Filmul? Un șir de dialoguri, în care Gwyneth are și n-are rolul principal despre tehnici, strategii, medicini alternative care privesc:



1. repararea traumelor psihice cu “ciuperci”

2. repararea trupului cu “băi reci”

3. învățarea orgasmului

4. “corectarea” vârstei biologice prin hrană și intervenție asupra feței

5. experiența energiilor

6. dialogul cu morții.



Avem statistici, avem specialiști și metode și, nu în ultimul rând, oameni care testează aceste metode.

Seria e curată, fără complicații de vreun fel.

Ni se explică cauza-efectul.

Ai vreo traumă?

Era un fost soldat din război cu repetate tendințe suicidale. Ia “ciupercă” se destinde, viața lui merge mai departe.

La fel și-n celelalte cazuri.



Să vedem mai aproape ce-nseamnă această serie The Goop Lab?

The Goop Lab ia în considerare exclusiv metode alternative de vindecare a diverselor afecțiuni. Și aici una din scăpări este că nu vorbește o specialist din zona științelor medicale, ci exclusiv "alternativi" însoțiți de statistici/vești privind vagi acreditări oficiale.



Fiecare serie face apel, adevărat, la faptul că înainte de a experimenta trebuie să-ți faci analize, să apelezi la doctori reali. Nu vă așteptați ca experiențele să fie aberante ca lumânarea în care-i înfiptă aroma vaginului. Nu, nu.

Experiențele sunt destul de cunoscute între alternativi.

Se practică, sunt pe piață, sunt re-inventate din trecut.

Așa că nu sperie, ci mai degrabă stai cu ochii pe Netflix și spui: stai s-o văd și pe asta, apoi, atâta este?

Gwyneth și Labul ei nu promovează încă excentricități. Încă, pentru că poate vedem vreo continuare, nu?

Cu toate astea filmul și cele spuse în el merită un avertisment mai serios: nu testați de capul vostru, nu mergeți de capul vostru la acești vraci ai secolului 21. Naivitatea, lipsa de discernământ, prostia, țăcăneala sunt cu mult mai mari în secolul 21.



Gwyneth are rolul naivei.

Ea nu știe unde-i aia, ce face aia, cum se-ntâmplă cu aia. Rolul ei este să fie deschisă la dialog-întâmplări. Asta-i bine, doar că descoperi că Gwyneth nu știe prea multe.

De exemplu, șoc, Gwyneth nu știe ce-i cu vaginul, cu vulva.

Da? Tocmai vaginul din care a ieșit aroma comercială. Pune întrebări și se râde pe acest detalii într-un dialog din episodul 3.





Aici este adevărata problemă a episoadelor.

Nici pic de întrebare, de discernământ.

Cine are pic de minte? Gwyneth este o naivă, de drăgostit, recunosc.

Asistentele ei sunt într-o vânătoare de noutăți.

Specialiștii sunt interesați să-și promoveze-vândă rețetele de viață.

Cei testați, în afara a 2-3 cazuri întradevăr dramatice, n-au nicio treabă.

Adică, n-au ce vindeca.

Sau poate ei au ceva de vindecat, dar nu cu băi reci, ciuperci, energie, falus, dialog cu morții.

Ăsta-i spiritul momentului. Hipstereală, veți spune disprețuitori.



Da, știința medicinii, doctorii cu diplome de medicină sunt excluși din jocuri.

Gwyneth este adorabilă, o bombonică. Cum se poartă ea, glumeț, destinsă, supusă.

Înspăimântător că această adorabilă, bombonică Gwyneth impune cu influența ei tot felul de aberații.



CLICK despre implicarea ei în mișcarea antivaccin.



CLICK pentru susținerea “jade eggs”, ce trebuie purtate în vaginul femeilor



Click pentru susținerea auto-curățirii vaginale



Gwyneth Paltrow vinde lumânarea cu aroma vaginului ei, dar nu știe multe despre vagin = comerț și sinceritate. Dar dacă asta-i tot ce contează, Gwyneth, în doze repetate, devine otrăvitoare. Și-mi pare atât de rău.



Dar cine sunt eu să judec?