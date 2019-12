Distrugerea economiei naționale ctitorită de geniul Ceaușescu. Înc-o bazaconie a comunismului ca copilărie

Nu mergea ca la Dacie unde taică-meu era specialist în a pune elasticul maică-mi de la chiloți în loc de curea de transmisie.

Băi, frate, Ceaușescule, Nicule, și eu am crezut la fel. Când mi-am luat, după Revoluție, prima mea mașină, am strâns bani de mașină, dar nu mai aveam bani de benzină. Așa că am împins-o pe DN1 de la Câmpina până la prima benzinărie, unde m-am împrumutat de bani.