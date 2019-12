Dan Petcuță, iarna asta, aduce frigul pe Știrbei vodă 68 - București. Cazul unei neomenii care poate produce victime

Acest articol nu-l defăimează pe Petcuță. Observă orbirea lui. Vede o situație incredibilă. Un gest mărunt de ambiție care devine fatal. Acest articol vrea să trezească, în ultimul ceas, sufletele orbite ale lui Dan Petcuță și ale decidenților din Primăria Capitalei, Inspectoratul de Stat pentru Construcții, Disciplina în Construcții, Prefectură, Gaze, etc.Firesc, Dan Petcuță s-a hotărât într-o zi să modernizeze cu termopan spațiul lui comercial. Hotărârea lui Petcuță este măreață și ștampilată de către Primărie, de către Inspectoratul de Stat în Construcții, de către toți cei pun ștampila fără să se uite la consecințe.Problema este că Petcuță nu s-a mai oprit din pus termopan până când n-a îngrădit și locurile comune ale blocului. Da, zona în care de zeci de ani de zile sunt țevile și contoarele de gaze ale blocului Știrbei vodă 68-București.A simțit cu nasul lui miros de gaze și a alertat autoritățile și s-a procedat la închiderea gazelor. Nu doar pentru propria proprietate, nu, pentru tot blocul.faptul că miroase a gaze se poate constata și se poate remedia în scurt timp. Petcuță deja a devenit om cu obraz de termopan, împărat peste cei câțiva metri de spațiu comun, așa că n-a mai dat nimănui drumul la instalații.Gata! E termopanul meu, este locul meu, luați-vă instalațiile, gazele, contoarele de aici.Repet, este iarnă. Frig. Să faci astfel de lucrări, chiar aprobate, presupune timp nu glumă.Articolul de față vorbește despre felul în care orbim, despre cum nu mai putem da înapoi. Ni se întâmplă tuturor, este cazul lui Dan Petcuță acum, dar sunt sigur că sunt milioane de Dan Petcuță pe lumea asta. Ori, această orbire face ca semeni de-ai noștri, oameni, nu urși și cimpanzei, să sufere.Instanța a văzut frigul de afară și a dat ordonanță de deschidere a gazelor. Cu ordonanța sub ochi, acum toți cei care au aprobat, se-nchină și tac, nu fac nimic.Inspectoratul de Stat în Construcții se vaită că a greșit, dar nu poate face nimic.Primăriei nu-i vine să creadă că a putut semna așa ceva.Prefectul se jură că nu s-a mai văzut așa ceva.Oamenii stau ca-n peșteră. Nu-s gaze. Adică nu-i apă caldă, nu te poți spăla ca lumea. Nu este căldură, deci nu te poți socoti om, cum este să umbli în casă doar în cojoc? Nu-i mâncare caldă.Un bloc a devenit o peșteră.Doamna Vieru începe să-și numere în plină iarnă, zilele de supraviețuire.Repet, în acest articol nu condamnăm inițiativa particulară și nu intervenim în cursul justiției.Aici este vorba de suflet.Am numit cazul disperat al muzei inspiratoare a compozitorului Anatol Vieru, dar la fel de bine se poate vorbi și de ceilalți locatari din peșteră. este Sfântul Nicolae, sunt oameni, suferă. Absurd.Sunt câțiva metri de spațiu comun îngrădit dintr-o toană.Câțiva metri care despart omenia de neomenie. Un exces, nimic mai mult.Un termopan duce la suferințe fără rost. Nimic mai mult. Câțiva metri de neomenie bazată pe ștampile și semnături.Iată părerile lui Dan Petcuță și ale Asociaţiei „Public Attitude”, care apără în instanță Asociația de Locatari din Știrbei vodă 68Ați chemat Distrigazul înainte/după ce ati închis cu termopan zona comună a blocului?Un simplu raspuns ar fi: O DEFECTIUNE NU TE PREVINE SI NU-TI CERE VOIE CAND S-APARA, insa din respect pentru publicatia respectiva va spun ca: ESTE PROPRIETATE PRIVATA SI NICIDECUM ZONA COMUNA A BLOCULUI.După ani de conviețuire, dumnealui la parter cu spațiu comercial, locatarii, în bloc, domnul Petcuță s-a decis să cheme un operator agreat ANRE chiar în ziua începerii lucrărilor de închidere cu geam termopan a terasei blocului (26.09.2019). Coincidență ar zice unii... Gazul s-a oprit taman în ziua în care s-a terminat lucrarea de închidere ca în borcan a terasei (4 octombrie a.c.), nicidecum pe 26 septembrie. Altă coincidență ar spune aceași „unii” ... Procesul verbal întocmit în 26.09.2019 face obiectul dosarului penal nr. 11233/P/2019 pe rolul Parchetului Judecătoriei Sector 1 București.Cum ati constatat scurgerea de gaze?Un simplu raspuns ar fi : MIROSIND CU NASUL PERSONAL, insa din respect pentru publicatia respectiva va spun ca: PRIN SIMTURILE PROPRII. Procedura de sesizare a scurgerii de gaze a urmat cu fidelitate instrucțiunile prezentate AICI la acest LINK Contestăm realitatea scurgerii de gaze, în acea zi operatorul agreat ANRE a indicat nu remedierea situației, ci mutarea contorului de gaze al blocului în afara terasei. Deținem înregistrarea convorbirii telefonice din ziua respectivă, pe care am furnizat-o atât Parchetului cât și instanțelor de judecată.De ce ati inchis cu termopan accesul la instalatie-contoar gaze, aerisire? Din datele Asociatiei locatari rezulta ca acest spatiu este zona comuna de la constructia blocului.Un simplu raspuns ar fi: PENTRU CA-N ORICE IARNA VINE FRIGUL, insa din respect pentru publicatia respectiva va spun ca : ORICE PROPRIETAR ESTE DATOR SA-SI PROTEJEZE PROPRIETATEA PRIVATA (PROTECTIE FONO-ENERGETICA-ANTIEFRACTIE). Lucrările autorizate au fost realizate exclusiv pentru proprietatea mandanților mei.Instanța de contencios administrativ, prin Sentința civilă nr. 7889/19.11.2019 a suspendat executarea Autorizației de construire în baza căreia domnul Petcuță a DUBLAT practic proprietatea soților Buciumeanu (fiică respectiv ginere). Instanța a reținut că terasa nu este proprietatea soților Buciumeanu sau a domnului Petcuță, fiind spațiu comun.De ce nu ati gasit o solutie omeneasca intre dvs si locatari, dat fiind faptul ca ne aflam in luna decembrie si de 4-5 luni imobilul nu are apa calda si caldura?...ORICE SOLUTIE TREBUIE SA FIE IN PRIMUL RAND LEGALA SI APOI OMENEASCA, DAR LOCATARII REFUZA SOLUTIA LEGALA (CUNOSCUTA) SI PREFERA O PASIVITATE TOTALA SI PAGUBOSA (de 2 luni si nu de 4-5 luni). NU VAD CE SOLUTIE OMENEASCA ATI GASI DUMNEAVOASTRA DACA UN VECIN AR AVEA CONTORUL SAU DE GAZE IN APARTAMENTUL DUMNEAVOASTRA SI PENTRU ASTA AR TREBUI SA VA DESFIINTATI NISTE FERESTRE, DAR CRED CA-TI FI FOARTE BUCUROS.Am administrat în instanță (ordonanța președințială, atașată) dovezile relei credințe domnului Petcuță. Prin Sentința civilă nr. 6457/28.10.2019, instanța a reținut comportamentul abuziv. Dan Petcuță neagă realitatea, construindu-și o realitate paralelă. Bănuiesc că a furnizat din plin condițiile de „respect și egalitate reciprocă” administrațiilor Statului care nu se înghesuie să-și facă treaba. Dar să cităm din „Legile lui Murphy” : „orice este rău se termină odată și odată”. Îl îndemn pe monsieur Petcuță să citească site-ul instanței pentru a lua cunoștință de hotărârile pronunțate.