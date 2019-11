Reclamele americanilor in pauzele de meci

O masina Ford Expedition, pentru tot familionul, cu 3 randuri de portiere (aproape o limuzina!), filmata intr-un singur cadru. Leave no man behind. De fapt, toate masinile din reclamele americane sunt ca niste colossi, ca si cum americanii n-ar trai in orase, ci in niste grote aflate la distante imense intre ele, fara autostrazi, doar preerii si paduri care pot fi strabatute numai cu astfel de masini. O reclama la asigurari cu doi sportivi necarismatici, dar usor recognoscibili, care spun ca au aplicatia state farm, pe cand reprezentantul firmei, ba. Nuggeti cu branza fierbinte de 1 dolar fiindca they’re just great for a dollar. Favorita mea, cu un tanar frizer de culoare, cu un aer corporate friendly, care se deplaseaza de la un client la altul cu bicicleta, iar clientii platesc tunsul cu cardul Visa, iar el primeste banii printr-un fel de POS atasat mobilului. La finalul turei, tunde un baiat direct pe terenul de baschet care plateste, evident, tot cu cardul Visa. Apoi mai este o doamna imbracata intr-un costum hidos de urs care plateste tot cu cardul doua inghetate, una pentru ea, alta pentru fiica ei. Go Bears! Passing the torch. Visa, anywhere you want to be. Impresionanta este si reclama la Domino’s Pizza, care se lauda ca primesti o pizza gratis daca nu ti-a convenit ceva la comanda precedent, ori ca a venit tarziu si a fost rece ori ca au uitat sa-ti aduca sosul. Only in America.